На выставке CES 2026 компания ASUS объявила о сотрудничестве с Kojima Productions и представила спецверсию ноутбука ROG Flow Z13, а также линейку фирменных аксессуаров — наушники, мышь, коврик и защитный кейс. Об этом сообщает PC Gamer.

Отмечается, что дизайн устройств разработал арт-директор Kojima Productions Едзи Синкава, многолетний соратник Хидео Кодзимы. Лимитированная серия оформлена в фирменной стилистике студии с использованием символики Kojima Productions и бело-золотой цветовой гаммы.

Ноутбук-трансформер ROG Flow Z13-KJP оснащен процессором AMD Ryzen AI MAX+395, нейропроцессором AMD XDNA NPU и интегрированной графикой Radeon 8060S. Устройство получило 13,4-дюймовый дисплей с частотой обновления 180 Гц и 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X 8000.

Базовая версия ROG Flow Z13 поступила в продажу в начале 2025 года и получила неоднозначные отзывы: обозреватели хвалили устройство за пригодность для рабочих задач, но указывали на ограниченную игровую производительность.

Выход ROG Flow Z13-KJP запланирован на первую половину 2026 года. Стоимость новинки пока не раскрывается.

Какой ноутбук нужен именно вам?

Перед покупкой ноутбука сначала следует определиться: на какой срок он потребуется, для каких целей и на какой бюджет вы рассчитываете. Важно также, какими устройствами вы пользовались до этого.

Главное правило: лучший ноутбук — это тот, который закрывает все возложенные на него задачи: от работы до развлечений. Если вам нужна мобильность — не стоит смотреть в сторону игровых решений с большими экранами, а если нужна высокая производительность — не следует экономить на процессоре и видеокарте.

Бюджетные ноутбуки

При выборе бюджетного ноутбука самый важный фактор – соотношение цены и характеристик. Многие модели в этой категории имеют свои особенности, которые стоит учитывать и быть готовым к тем или иным ограничениям в параметрах.

Для кого: студенты, офисные сотрудники, люди, которые в основном работают в браузере, документах и мессенджерах. Не стоит рассчитывать на высокую производительность в играх, видеомонтажных и прочих тяжелых программах.