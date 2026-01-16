Baltijas balss logotype
Легендарный смартфон снова стал популярным 0 698

Техно
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Легендарный смартфон снова стал популярным
ФОТО: Unsplash

Вышедший 15 лет назад iPhone 4 стал популярным из-за камеры.

Среди молодых пользователей внезапно стал популярен смартфон iPhone 4. На это обратило внимание издание The New York Post.

Журналисты медиа сослались на данные платформы Google Trends, согласно которой количество запросов «купить iPhone 4» выросло на 980 процентов. В материале говорится, что телефон стал популярным среди молодой аудитории из-за низкокачественной камеры, которая создает «теплые винтажные снимки».

Набравший популярность спустя 15 лет после выхода iPhone 4 многие считают легендарным устройством. Он оказался одним из последних гаджетов, выпущенных под руководством основателя Apple Стива Джобса. «Поколение, разочаровавшееся в крупных технологических компаниях, снова возвращается к временам, когда царила надежда», — описали настроения в соцсетях журналисты.

При этом специалисты не советуют использовать iPhone 4 или другие ретро-смартфоны в качестве основного устройства. Девайс Apple уже много лет не получает обновлений, поэтому его легче взломать, чем другие современные гаджеты.

«Последняя версия iOS, которую поддерживает iPhone 4, — iOS 7.1.2, версия, выпущенная в 2014 году», — заявил директор сервиса по утилизации техники Compare and Recycle Ли Эллиотт. По его словам, аппарат пропустил больше десяти лет обновлений.

