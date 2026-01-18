Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет 0 137

Техно
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Из черной дыры произошло извержение спустя 100 миллионов лет
ФОТО: Freepik

Popular Science: из черной дыры изверглись плазменные струи спустя 100 млн лет.

Сверхмассивная черная дыра в далеком скоплении галактик пробудилась после почти 100 миллионов лет покоя. Об этом пишет журнал Popular Science.

Группа астрономов под руководством Шобхи Кумари из колледжа Миднапур-Сити в Индии установила, что сверхмассивные черные дыры редко испускают намагниченную плазму, излучающую в радиодиапазоне.

Исследование показало, что объект J1007+3540 ведет себя как космический вулкан, выбрасывая плазму в межгалактическое пространство.

В публикации уточняется, что протяженность джетов объекта достигает около одного миллиона световых лет — почти в 10 раз больше ширины Млечного Пути. Отмечается, что черные дыры не всегда активно поглощают материю. Они могут на протяжении долгого времени оставаться неактивными.

Их повторное «пробуждение» сопровождается масштабными процессами, отражающими сложное взаимодействие внутренних сил объекта и давления окружающей среды, говорится в статье.

Читайте нас также:
#астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Компьютеры с Windows перестали выключаться
Изображение к статье: Видна структура из трех струй с заметным антихвостом в направлении Солнца (в левом нижнем углу). Иконка видео
Изображение к статье: Изображение: University of Turku
Изображение к статье: Перечислены самые бесполезные функции смартфона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Тонкая алхимия: как создать свой уникальный аромат, комбинируя два парфюма
Люблю!
Изображение к статье: Зимняя гидратация: почему пить воду холодами так важно
Люблю!
Изображение к статье: Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов
Бизнес
Изображение к статье: Взбодриться мягко и эффективно: 5 способов перестать засыпать на ходу зимой
Люблю!
Изображение к статье: Новая теория заговора: Земля потеряет гравитацию 12 августа 2026 года, что говорят ученые
Техно
Изображение к статье: «Это не шутка»: родители бьют тревогу из-за травм детей на популярной горке в Риге
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео