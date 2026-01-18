Baltijas balss logotype
Появился снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр 0 80

Техно
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Изображение: University of Turku

Изображение: University of Turku

Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр.

Ученые опубликовали снимок вращающихся друг вокруг друга черных дыр. Изображение доступно на сайте Университа Турку.

«Впервые астрономам удалось получить радиоизображение двух черных дыр, вращающихся друг вокруг друга. Это наблюдение подтвердило существование пар черных дыр. Ранее астрономам удавалось получать изображения только отдельных черных дыр», — говорится в публикации.

По словам специалистов, речь идет о центре квазара OJ287, открытом еще в позапрошлом веке.

В июле газета The Guardian сообщила, что ученые обнаружили крупнейшее из когда-либо зарегистрированных слияний черных дыр, оно было зафиксировано за пределами Млечного Пути.

#астрономия #открытия #ученые
Оставить комментарий

Видео