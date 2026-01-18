NASA опубликовало новое изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнение устоявшиеся представления о поведении комет. Как отмечают астрономы, детальная фотометрическая и морфологическая обработка данных показала, что объект, ранее выглядевший как тусклое и неструктурированное тело, демонстрирует упорядоченную форму, ориентированную в сторону Солнца. По мнению исследователей, такие характеристики противоречат допущениям, лежащим в основе многолетних моделей кометной активности.

Интерес к 3I/ATLAS усиливается на фоне ранее зафиксированных аномалий. Рентгеновские наблюдения телескопа XMM-Newton выявили так называемый «эхо-эффект» на энергии около 0,55 кэВ, сопоставимый с излучением никеля, что также не вполне согласуется с типичной кометной природой объекта. Эти данные породили альтернативные версии его происхождения, включая гипотезы об искусственном характере. В настоящее время межзвездный объект продолжает движение в сторону Юпитера, оставаясь предметом пристального внимания научного сообщества.

Впервые необычное свечение вокруг 3I/ATLAS было зафиксировано «Хабблом» еще 21 июля 2025 года. Уже тогда астрофизики обратили внимание, что светящийся ореол вокруг объекта заметно вытянут по направлению к Солнцу. Учитывая, что угол наблюдения с Земли в тот момент составлял всего 10 градусов от направления на звезду, были произведены расчеты истинных размеров этой структуры.

Они показали, что реальная вытянутость джета в 5,8 раз больше, чем кажется на проекции изображения, а его общая длина примерно в 11,6 раз превышает ширину. Это указывало на существование узко сфокусированной, длинной струи вещества.

Новые изображения позволили применить более совершенные методы анализа. После обработки снимка с помощью ротационного градиентного фильтра Ларсон-Секанина, который удаляет симметричное свечение вокруг ядра и усиливает контрастность структур, проявилась сложная система, состоящая из трех отдельных джетов.

Основной из них — тот самый «антихвост», который, по последним данным, простирается на расстояние до 400 000 километров от ядра. Он строго направлен прямо на Солнце. Два других, меньших джета, расположены под равными углами друг к другу и к основному, но, что примечательно, они также не ориентированы в сторону от Солнца, как это должно быть у классического кометного хвоста.

Это явление считается аномальным, поскольку у обычных комет под воздействием солнечного ветра и давления света формируются хвосты, всегда направленные прочь от звезды. 3I/ATLAS демонстрирует физический «антихвост», который существует и сохраняет свою структуру вопреки этим силам, что указывает на неизвестные физические процессы, происходящие с объектом.

Наличие столь мощного джета — не единственная загадка 3I/ATLAS. Детальные наблюдения за едва заметными колебаниями «антихвоста» по мере приближения объекта к Солнцу позволили ученым сделать вывод о его вращении.