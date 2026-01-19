Baltijas balss logotype
РФ и Новая Зеландия сравнялись по количеству космических пусков 0 157

Техно
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: ВКС России применяют технологии второй половины XX века.

ВКС России применяют технологии второй половины XX века.

На орбите становится все больше китайского содержимого.

Россия продолжает сдавать позиции на мировом космическом рынке, где некогда была пионером и лидером. По итогам 2025 года госкорпорация «Роскосмос» реализовала 17 пусков ракет космического назначения, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Денис Мантуров.

По сравнению с прошлым годом количество пусков «Роскосмоса» не изменилось, тогда как США увеличили их число со 145 до 181, Китай — с 68 до 91. В результате от Штатов Россия отстала более чем в 10 раз, а от КНР — более чем в 5 раз.

Если исключить период пандемии, число пусков в России второй год подряд держится на минимуме с 1961 года, когда Юрий Гагарий совершил первый полет в космос (тогда их было 9 за год). К середине 1960х СССР запускал в год более 40 ракет, к началу 1970-х довел число пусков до 80-86 в год, в 1982 году установил рекорд — 99 пусков.

В тех пор их число сократилось почти в 6 раз, и в результате Россия оказалась на грани того, чтобы вылететь из топ-3 космических держав. Новая Зеландия в прошлом году также осуществила 17 космических пусков (против 13 в 2024 году и 7 — в 2023-м) и поравнялась в Россией по доле на космическом рынке.

Изначально «Роскосмос» планировал в этом год не менее 20 пусков. Однако три из них пришлось отложить, рассказывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров. В конце ноября произошла авария на стартовом столе Байконура, из-за которой сорвался запуск космического корабля «Прогресс МС-33». Затем «Протон-М» с метеоспутником, уже поставленный на стартовый стол, пришлось снимать и отправлять на ремонт разгонного блока. Наконец, испытательный старт перспективной средней ракеты «Союз-5», который ждали в конце декабря, также пришлось переносить на март 2026 года.

Все три отказа имеют разную причину, что «в целом не самым лучшим образом характеризует состояние российской космической отрасли», пишет Егоров: «Авария стартового стола — ошибка пускового расчета космодрома Байконур. Проблема с разгонным блоком — сфера ответственности РКК «Энергия». Перенос летных испытаний — снова проблема на космодроме за который ответственно российское АО «ЦЭНКИ», входящее в «Роскосмос».

Еще четверть века назад Россия занимала лидирующие позиции по запускам на орбиту: «Роскосмос» осуществлял больше 30 пусков в год против 28 у США, 12 — у Европы и 5 — у Китая (по данным на 2000 год). Но с тех пор США нарастили число пусков в 5,2 раза, а Китай — почти в 14 раз.

В надежде вернуться в клуб ведущих космических держав, Кремль в 2025 году утвердил нацпроект по освоению космоса стоимостью 4,4 трлн рублей, в рамках которого планирует вывести на орбиту почти 900 спутников для проекта «Рассвет» (аналог Starlink), а также еще более 100 аппаратов дистанционного зондирования земли. По плану к 2030 году число космических пусков в России должно увеличиться до 68 в год, а через 12 лет побить рекордый СССР — более 100 ежегодно.

Несмотря на амбициозные ожидания, в условиях технологической изоляции Россия обречена на отставание от космических лидеров, считает эксперт по космонавтике Иван Тимофеев. Надеяться на Китай, который Кремль называет стратегическим партнером, в космосе также не следует, полагает эксперт: «Китай не хочет кооперироваться, он будет все сам делать. Да и нечего России ему предложить».

#США #космос #пандемия #Роскосмос #Новая Зеландия #Китай
Видео