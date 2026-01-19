Россия продолжает сдавать позиции на мировом космическом рынке, где некогда была пионером и лидером. По итогам 2025 года госкорпорация «Роскосмос» реализовала 17 пусков ракет космического назначения, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Денис Мантуров.

По сравнению с прошлым годом количество пусков «Роскосмоса» не изменилось, тогда как США увеличили их число со 145 до 181, Китай — с 68 до 91. В результате от Штатов Россия отстала более чем в 10 раз, а от КНР — более чем в 5 раз.

Если исключить период пандемии, число пусков в России второй год подряд держится на минимуме с 1961 года, когда Юрий Гагарий совершил первый полет в космос (тогда их было 9 за год). К середине 1960х СССР запускал в год более 40 ракет, к началу 1970-х довел число пусков до 80-86 в год, в 1982 году установил рекорд — 99 пусков.

В тех пор их число сократилось почти в 6 раз, и в результате Россия оказалась на грани того, чтобы вылететь из топ-3 космических держав. Новая Зеландия в прошлом году также осуществила 17 космических пусков (против 13 в 2024 году и 7 — в 2023-м) и поравнялась в Россией по доле на космическом рынке.

Изначально «Роскосмос» планировал в этом год не менее 20 пусков. Однако три из них пришлось отложить, рассказывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров. В конце ноября произошла авария на стартовом столе Байконура, из-за которой сорвался запуск космического корабля «Прогресс МС-33». Затем «Протон-М» с метеоспутником, уже поставленный на стартовый стол, пришлось снимать и отправлять на ремонт разгонного блока. Наконец, испытательный старт перспективной средней ракеты «Союз-5», который ждали в конце декабря, также пришлось переносить на март 2026 года.

Все три отказа имеют разную причину, что «в целом не самым лучшим образом характеризует состояние российской космической отрасли», пишет Егоров: «Авария стартового стола — ошибка пускового расчета космодрома Байконур. Проблема с разгонным блоком — сфера ответственности РКК «Энергия». Перенос летных испытаний — снова проблема на космодроме за который ответственно российское АО «ЦЭНКИ», входящее в «Роскосмос».

Еще четверть века назад Россия занимала лидирующие позиции по запускам на орбиту: «Роскосмос» осуществлял больше 30 пусков в год против 28 у США, 12 — у Европы и 5 — у Китая (по данным на 2000 год). Но с тех пор США нарастили число пусков в 5,2 раза, а Китай — почти в 14 раз.

В надежде вернуться в клуб ведущих космических держав, Кремль в 2025 году утвердил нацпроект по освоению космоса стоимостью 4,4 трлн рублей, в рамках которого планирует вывести на орбиту почти 900 спутников для проекта «Рассвет» (аналог Starlink), а также еще более 100 аппаратов дистанционного зондирования земли. По плану к 2030 году число космических пусков в России должно увеличиться до 68 в год, а через 12 лет побить рекордый СССР — более 100 ежегодно.

Несмотря на амбициозные ожидания, в условиях технологической изоляции Россия обречена на отставание от космических лидеров, считает эксперт по космонавтике Иван Тимофеев. Надеяться на Китай, который Кремль называет стратегическим партнером, в космосе также не следует, полагает эксперт: «Китай не хочет кооперироваться, он будет все сам делать. Да и нечего России ему предложить».