Китай показал всю мощь своего телескопа «Сюньтянь»: NASA осталось далеко позади 0 978

Техно
Дата публикации: 20.01.2026
Focus
Изображение к статье: Китай показал всю мощь своего телескопа «Сюньтянь»: NASA осталось далеко позади
ФОТО: пресс-фото

Китайские ученые провели предварительное исследование возможностей нового космического телескопа “Сюньтянь”. Он будет запущен в 2027 году и имеет важную особенность.

Китай активно готовится к запуску космического телескопа "Сюньтянь", который запланирован на начало 2027 года и будет находится на одной орбите с космической станцией "Тяньгун". Ученые только что завершили полномасштабное моделирование наблюдений телескопа за космосом в рамках подготовки к запуску. Исследование опубликовано в журнале Research in Astronomy and Astrophysics, пишет Space.

Китайский космический телескоп "Сюньтянь" активно готовят к запуску в начале следующего года. Он оснащен главным зеркалом шириной 2 метра, немного меньшим, чем у телескопа NASA Хаббл. Но авторы исследования заявляют, что он будет гораздо более эффективным инструментом для обзора космоса. Китайский телескоп оснащен камерой с разрешением 2,5 миллиарда пикселей и имеет поле зрения примерно в 300 раз больше, чем у телескопа Хаббл. При это он сможет наблюдать за космосом в широком диапазоне спектра света: от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного, и создавать изображения с очень высоким разрешением.

По мере того, как подготовка к запуску телескопа вступает в завершающую стадию, китайские ученые провели моделирование наблюдений за космосом, чтобы определить возможности обсерватории. Результаты моделирования показывают, что телескоп "Сюньтянь" может внести значительный вклад в исследование Вселенной и улучшить понимание ее природы.

Китайский космический телескоп будет изучать другие галактики, эволюцию Млечного пути, а также звезд и планет. Он также может дать представление о темной материи и темной энергии. Первая является загадочным невидимым веществом, которое сыграло важную роль в формировании структуры Вселенной, но его нельзя увидеть напрямую, ведь темная материя не выпускает и не поглощает свет. Но она взаимодействует с обычной материей с помощью своей гравитации. Что касается темной энергии, то это загадочная сила, которая управляет ускоренным расширением Вселенной.

Китайские ученые заявляют, что телескоп "Сюньтянь" будет таким же мощным как космические обсерватории NASA Уэбб и Хаббл, но у него есть одно важное преимущество.

После запуска телескоп "Сюньтянь" будет находиться на низкой околоземной орбите в автономном режиме, но будет вращаться вокруг Земли по той же орбите, что и китайская космическая станция "Тяньгун". Как показано в видеоролике, телескоп сможет проводить стыковку с "Тяньгун" и астронавты смогут проводить обслуживание, ремонт и даже модернизацию обсерватории. Это невозможно ни для телескопа Хаббл, который находится рядом с Землей, ни для телескопа Уэбб, который находится далеко в космосе. Последний раз астронавты NASA проводили ремонт и модернизацию телескопа Хаббл в 2009 году.

Фокус

Читайте нас также:
#NASA #космос #технологии #астрономия #исследования #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

