Китайский космический аппарат, предназначенный для развития туризма в космосе, успешно завершил испытательный полет на суборбитальной орбите. При помощи парашютной системы возвращаемая капсула аппарата с полезной нагрузкой благополучно приземлилась на космодроме Цзюцюань в Северо-Западном Китае.

Как рассказали в китайской коммерческой аэрокосмической компании CAS Space, разработавшей данный космический аппарат, в ходе испытательного полета были проверены технологии замедления после повторного входа в атмосферу и возвращения возвращаемой капсулы, а также технология управления прецизионной посадкой субступени летательного аппарата, что закладывает технический фундамент для развития будущей индустрии космического туризма.

Космический аппарат "Лихун-1 Y1" /Lihong-1 Y1/ способен летать на высоте до 120 км. Он отличается малозатратным запуском, высокой гибкостью и возможностью возвращения экспериментальной полезной нагрузки.

В CAS Space отметили, что аппарат может создать высокостабильную и многофункциональную экспериментальную среду для научно-экспериментальной полезной нагрузки на временной отрезок более 300 секунд. Во время полета космический аппарат перевозил образцы семян китайской розы. Семена провели 300 секунд в космосе, где они подвергались воздействию космического излучения, которое может вызывать генные мутации, рассказал главный конструктор и командир проекта "Лихун-1" Ши Сяонин. После возвращения этих семян на Землю исследователи изучат их с целью выведения новых высококачественных сортов роз, а также создания банка зародышевой плазмы космических роз.

Заместитель главного конструктора "Лихун-1" Ван Инчэн сообщил, что в дальнейшем серия космических аппаратов "Лихун" будет масштабироваться и обеспечит возможность многократного повторного использования. В настоящее время проводятся многочисленные испытания с целью внедрения технологий жизнеобеспечения экипажа и высоконадежного аварийного спасения, что позволит расширить возможности для проведения малозатратных суборбитальных научных экспериментов и коммерческих космических путешествий.

Помимо семян роз, бортовая полезная нагрузка также включала оборудование для лазерного аддитивного производства в условиях микрогравитации, разработанное Институтом механики Академии наук Китая. Как сообщили в CAS Space, предварительно подтверждена возможность использования ракетной платформы для поддержки производства в космосе.