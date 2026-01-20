Генеральный директор шведской телекоммуникационной компании Ericsson Бьорье Экхольм считает, что стремление Европы уменьшить зависимость от американских технологий может навредить самому Евросоюзу. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, Европа не имеет возможностей быть технологически самодостаточной.

"Вся эта риторика о суверенитете в Европе является опасной. Я не считаю, что Европа сегодня имеет возможности быть суверенной", – заявил Экхольм в интервью агентству на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Глава Ericsson отметил, что китайский Huawei за последние пять лет увеличила свою долю рынка в ЕС, даже несмотря на то, что некоторые страны сокращают использование китайского оборудования в критически важных телекоммуникационных сетях.

Попытки создать европейские альтернативы американским технологиям могут привести к росту цен в Европе и еще больше оттолкнуть Вашингтон, предупредил он.

"Надеюсь, что с европейской стороны не будет чрезмерной реакции", – сказал Экхольм.

Отметим, что шведская Ericsson выиграла от усилий США убедить союзников отказаться от оборудования китайских компаний Huawei и ZTE из соображений безопасности. Европейский Союз все больше сосредотачивается на рисках, связанных с китайскими производителями телеком-оборудования, на фоне ухудшения торговых и политических отношений с Китаем – вторым по величине торговым партнером ЕС.