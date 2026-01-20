Baltijas balss logotype
В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов 0 108

Техно
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов
ФОТО: Unsplash

В Саудовской Аравии нашли мумифицированные останки гепардов.

Археологи нашли мумифицированные останки гепардов в пещере недалеко от города Аръар, Саудовская Аравия. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники Национального центр дикой природы Саудовской Аравии (NCW) вытащили из пещеры семь гепардов с мутными глазами и сморщенной кожей. Обычно мумии из людей и животных изготавливают намеренно, однако иногда мумификация может происходить и естественным образом. Пока ученые не могут определить, почему это произошло с гепардами. Предполагается, что они стали мумиями из-за сухого воздуха пещер.

Внутри них были обнаружены кости еще 54 гепардов. Возраст найденных останков варьируется от 130 до 1800 лет. Исследователи из NCW также пока не знают, почему в пещерах оказалось так много скелетов гепардов. Возможно, в этом месте столетия назад самки рожали и растили детенышей.

По словам одного из ученых центра Ахмеда Буга, останки гепардов очень хорошо сохранились, что редкость. Обычно их портят падальщики. Буг и его коллеги уже изучили находки и определили, что гены обнаруженных особей схожи с генами современных гепардов, обитающих в Азии и северо-западной Африке.

#история #археология #природа #Саудовская Аравия #исследования #гены
