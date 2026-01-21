Изначально Сергей Королёв и советское руководство вовсе не планировали запускать в космос простой металлический шар. В январе 1956 года был утверждён амбициозный план: вывести на орбиту тяжёлую научную лабораторию — «Объект Д».

Это был настоящий гигант массой более тонны (от 1000 до 1400 кг). На его борту планировали разместить 300 кг аппаратуры для изучения ионосферы, магнитного поля Земли и космического излучения.

Келдыш с энтузиазмом включился в работу и с декабря 1955 по март 1956 года провёл ряд совещаний с учёными, которые были так или иначе заинтересованы в изучении околоземного пространства. Каждое совещание было посвящено одному вопросу: космическим лучам, ионосфере, магнитному полю Земли и т. п. Обсуждались три вопроса: что может дать искусственный спутник для данной области науки, какие приборы нужно поставить на него, и какая из научных групп возьмётся конструировать их.

Серьёзный подход к делу способствовал тому, что 30 января 1956 года было принято постановление Совета министров №149-88 «О создании объекта “Д”». В нём, в частности, говорилось:

«Принять предложение <…> о создании в 1957-1958 гг. на базе разрабатываемого изделия Р-7 искусственного спутника Земли (объект «Д») весом 1000-1400 кг с аппаратурой для научных исследований весом 200-300 кг.

Срок первого пробного пуска объекта «Д» установить – 1957 год».

Получив долгожданное постановление, Королёв немедленно приступил к реализации своих планов. К июлю 1956 года эскизный проект объекта «Д» (изделие 8К71Д) был готов. После перебора вариантов остановились на конической форме корпуса со сферическим днищем. Специально для запуска спутника ракета Р-7 (8К71) была модернизирована до версии 8А91, которая отличалась от исходной форсированием двигателей (в том числе рулевых камер). Материальную часть изготавливал Опытный завод №88 ОКБ-1.

Осенью 1956 года выяснилось, что намеченные планы запуска спутника находятся под угрозой срыва из-за трудностей в создании научной аппаратуры. Сохранилась записка «О работах по объекту “Д”», направленная 28 сентября в ЦК КПСС; в ней излагалось содержание доклада Келдыша на заседании Бюро Президиума Академии наук. Среди прочего академик отмечал:

«Следует подчеркнуть, что ряд министерств, например, Министерство радиотехнической промышленности, существенно задерживает сроки изготовления и поставки различных изделий и материалов.

Особенно напряжённое положение с использованием полупроводников на объекте “Д” и с созданием кремниевой солнечной батареи в качестве источника питания аппаратуры и телеметрии. Министерство цветной металлургии СССР и Министерство химической промышленности существенно задерживают поставку чистого кремния и кварца.

К числу недостатков работы Специальной комиссии при Президиуме АН СССР по объекту “Д” следует отнести то, что до настоящего времени к оптическим наблюдениям за объектом “Д” не привлечены астрономы и не подготовлены предложения по малому объекту “Д”.

Кроме того, Специальная комиссия затянула вопрос по согласованию технического задания на аппаратуру по фотографированию земной поверхности».

Возникла идея перенести дату запуска на апрель 1958 года. Столь долгая отсрочка категорически не устраивала Королёва, и тогда он принял «волюнтаристское» решение, ставшее историческим. 25 ноября ОКБ-1 внесло предложение о разработке и запуске в апреле-мае следующего года «Простейшего спутника» (объект ПС-1) массой до 100 кг. Конструктор Борис Евсеевич Черток в мемуарах пересказывал слова Константина Давыдовича Бушуева:

«СП (Сергей Павлович) собрал всю нашу команду и предложил работы по «объекту Д» временно остановить, а всем за оставшийся месяц сделать «хоть на коленке» простейший спутник. Мы уже прикинули с баллистиками, можем килограммов 80 вытащить на орбиту с апогеем в 1000 километров. СП считает, что это будет сенсация. Надо успеть не только этот футбольный мяч сделать, но ещё для него обтекатель и специальную систему разделения. <…> Нас всех СП терроризирует сообщениями, которые ему кто-то подбрасывает или он сам их придумывает, якобы американцы объявили, что запустят свой спутник по программе «Авангард» в октябре. Келдыш считает, что они способны вывести не более 10-15 килограммов, но шуму наделают много».

Новая инициатива была одобрена, и 15 февраля 1957 года вышло постановление Совета министров №171-93 «О мероприятиях, связанных с проведением Международного геофизического года» (утверждено постановлением Президиума ЦК КПСС №П76/III), предусматривавшее запуск простейшего спутника на орбиту, проверку возможности наблюдения за спутником и приёма радиосигналов с его борта. Важный момент – запуск объекта ПС-1 разрешался только после одного-двух успешных стартов ракеты Р-7.

Руководство работами по конструированию и изготовлению облегчённого варианта спутника в ОКБ-1 поручили двум инженерам – Михаилу Степановичу Хомякову и Олегу Генриховичу Ивановскому. Радиопередатчик сконструировали Константин Иосифович Грингауз и Вячеслав Иванович Лаппо. Специальные сигналы для передатчика придумывал Михаил Сергеевич Рязанский. Головной обтекатель ракеты, защищавший спутник от воздействия атмосферы на участке выведения, проектировала группа Сергея Осиповича Охапкина.

Спутник выглядел по схеме очень простым, но создавался он впервые; готовых аналогов орбитального искусственного объекта в технике не существовало. Довольно быстро конструкторы пришли к выводу, что ПС-1 выгодно изготовить в форме шара. Сферическая форма позволила при меньшей поверхности оболочки наиболее полно использовать внутренний объём. На сферической форме настаивал и Королёв – вероятно, ему запал в душу образ «малой луны».

Все, кто работал в то время над спутником, позднее отмечали, что главный конструктор придавал особое значение эстетике первого космического аппарата: алюминиевая сфера была тщательнейшим образом отшлифована до чистого блеска и помещена на ложе, обитое бархатом. Королёв прозорливо предвидел, что ПС-1 станет одним из символов ХХ века, появится на марках и медалях, на открытках и в памятниках, поэтому добивался максимальной выразительности при элегантной простоте внешнего вида.

Что касается объекта «Д», то он отправился на орбиту 15 мая 1958 года под названием «Третий искусственный спутник» и на тот момент стал крупнейшим научным достижением СССР.