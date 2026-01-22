Baltijas balss logotype
В Японии заработала крупнейшая в мире АЭС 0 261

Техно
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Японии заработала крупнейшая в мире АЭС

Tokyo Electric Power (Tepco) возобновила работу одного из семи реакторов АЭС "Касивадзаки-Карива", которая считается крупнейшей в мире по установленной мощности.

Реактор №6 мощностью 1,36 ГВт введен в строй 21 января, сказано в пресс-релизе. Первоначально запуск был запланирован на 20 января, однако его отложили из-за обнаруженной неисправности в системе сигнализации.

Япония остановила работу всех 54 реакторов после аварии в 2011 году на АЭС "Фукусима-1", оператором которой также является Tepco. За последнее десятилетие часть из них были перезапущены: с учетом "Касивадзаки-Карива" их число достигнет 15 из 33 реакторов, которые остаются в рабочем состоянии.

Ожидается, что реактор №6 будет переведен в коммерческую эксплуатацию к концу февраля. Он обеспечивает энергоснабжение в районе Токио - самом загруженном районе Японии.

Ввод в эксплуатацию реактора №7 ожидается примерно в 2030 году. Остальные пять реакторов не работают.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

#Япония #землетрясение #АЭС #энергетика #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео