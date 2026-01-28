После ажиотажа в 2025 году вокруг трех видимых комет — 3I/ATLAS в особенности, астрономы говорят, что еще одна может устроить шоу весной 2026-го. Что о ней известно?

После того как межзвездный объект 3I/ATLAS держал любителей космоса и наблюдателей за небом в напряжении на протяжении всего 2025 года, астрономы обратили внимание на то, что, по их мнению, может оказаться «великой кометой» 2026. Речь идет о C/2025 R3. Сейчас небесное тело стремительно мчится к Солнцу, а уже в апреле подойдет к Земле на расстояние около 70 млн км — в четыре раза ближе, чем 3I/ATLAS.

Комета, которую человечество сможет увидеть лишь раз, таит еще много загадок. Подобные объекты — редки и представляют особую сложность для наблюдений. Так, ученые по-прежнему не могут определить ее точную траекторию. Неизвестной остается и степень ее яркости.

Сможет ли новая комета затмить сверхпопулярную 3I/ATLAS?

C/2025 R3 появляется в период необычно высокой активности по обнаружению комет. Так, целых шесть объектов оставили заметный след в 2024 и 2025 годах.

Так, сначала была «дьявольская комета» 12P/Pons-Brooks, которую также называли «Матерью драконов».

Затем появились C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) и яркая C/2024 G3 (ATLAS). Последнюю даже окрестили «новогодней кометой» — за яркое представление для жителей Южного полушария на стыке 2024 и 2025 годов.

Также внимание астрономов привлекла C/2025 A6 (Lemmon) и C/2025 R2 (SWAN). Межзвездная комета 3I/ATLAS произвела настоящий фурор в прошлом году. Несмотря на то, что она уже приближается к границам нашей Солнечной системы, о ней продолжают говорить.

Восходящая «звезда» C/2025 R3 (PanSTARRS)

Объект был открыт 8 сентября 2025 года системой Pan-STARRS (парой 1,8-метровых отражательных телескопов на вершине вулкана Халеакала на Гавайях). C/2025 R3 является долгопериодической кометой с пока неизвестным периодом орбитального обращения.

Предполагается, что апрель 2026 года может стать единственным шансом увидеть ее. В случае, если дальнейшие расчеты покажут, что комета все-таки гравитационно связана с Солнцем, ее орбитальный период, вероятно, настолько велик, что в течение нашей жизни C/2025 R3 уже не вернется.

По расчетам ученых, комета достигнет перигелия 20 апреля 2026 года. В этот день ледяной «гость» подойдет к Солнцу на расстояние около 76 млн км. А уже через неделю, 27 апреля, C/2025 R3 максимально приблизится к Земле (70,8 млн км). В тот момент она, вероятно, будет самой яркой.

И вот здесь кроется главная интрига. Яркость комет печально известна своей непредсказуемостью. Хотя C/2025 R3 имеет все шансы стать главным героем года, заранее неизвестно, насколько яркой она станет.

Некоторые прогнозируют, что она достигнет 8-й звездной величины — примерно как Нептун. Другими словами, слишком тускло для невооруженного глаза, но легко заметно в бинокль или небольшой телескоп. А другие полагают, что C/2025 R3 может достичь яркости аж в 2,5 звездной величины. В этом случае ее будет просто разглядеть в темном небе, не прибегая к помощи дополнительной оптики.

Для сравнения: видимая звездная величина Полярной звезды составляет 1,97.

Шансы R3 стать ярким и легко наблюдаемым ночным объектом могут повыситься благодаря явлению, называемому прямым рассеянием. Поскольку комета будет проходить между Землей и Солнцем, ее хвост будет отражать и рассеивать большое количество солнечного света в сторону нашей планеты в конце апреля 2026 года. Пока же, по мере получения новых данных, ученые корректируют оценки яркости, отмечая, что ближайшие месяцы станут решающими.

C/2025 R3 (PanSTARRS) лучше всего будет видна на предрассветном небе в конце апреля для наблюдателей в Северном полушарии, к которому относится, в частности, Европа, а после захода Солнца — в начале мая для жителей Южного полушария. Но, осторожно, в момент наибольшего сближения с Землей 27 апреля комета, вероятно, «потеряется» в солнечном сиянии.

Помимо потенциальной зрелищности, C/2025 R3 также представляет и научную ценность.

Кометы с длинным периодом обращения относятся к наиболее «первозданным» объектам, доступным для наблюдений, поскольку сохраняют материал с момента его образования.

Спектроскопические исследования, запланированные несколькими обсерваториями, нацелены на анализ газопылевого состава кометы — поиск признаков воды, органических молекул и изотопных соотношений, которые помогут уточнить модели формирования планет.

Также такие объекты довольно сложны для наблюдений — хотя бы потому, что из-за длительных периодов обращения предстают перед взорами астрономов лишь один раз. Кроме того, их появление часто непредсказуемо, что тоже затрудняет долговременное изучение.

Станет ли C/2025 R3 главным астрономическим героем года, будет зависеть от удачного совпадения физических процессов и точного тайминга, который невозможно полностью предсказать заранее. Однако история показывает: по-настоящему «великие кометы» — те, что доминируют на небе и захватывают массовое воображение — остаются редкостью, и появляются лишь несколько раз за поколение.