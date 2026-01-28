Космический телескоп «Хаббл» находится на орбите уже более 35 лет и за это время стал одним из самых значимых научных инструментов в истории астрономии. С момента запуска в 1990 году он выполнил свыше 1,7 млн наблюдений и радикально расширил представления ученых о строении Вселенной. Однако возраст берет свое: аппаратура постепенно изнашивается, а условия на низкой околоземной орбите неумолимо приближают телескоп к завершению его миссии.

Новое исследование, опубликованное в базе NASA Technical Reports Server, показывает, что сход «Хаббла» с орбиты может произойти раньше, чем предполагалось ранее. Главную роль играет атмосферное торможение: даже на большой высоте разреженные слои атмосферы продолжают замедлять аппарат, из-за чего его орбита постепенно снижается.

За годы службы телескоп неоднократно поднимали на более высокую орбиту. В период с 1993 по 2009 год несколько миссий программы Space Shuttle корректировали траекторию полета, продлевая срок эксплуатации. Позднее обсуждалась возможность дополнительного подъема с помощью корабля Crew Dragon компании SpaceX, однако этот вариант больше не рассматривается. Изначально предполагалось, что в конце жизненного цикла «Хаббл» либо вернут на Землю, либо сведут с орбиты в контролируемом режиме. При проектировании не учитывалось, что телескоп переживет саму программу шаттлов.

При отсутствии новых миссий орбита продолжит постепенно снижаться. В конечном итоге аппарат войдет в атмосферу неконтролируемо. Наиболее вероятным считается падение в океан, однако исследование указывает и на потенциальную угрозу для населенных районов. Телескоп создавался с расчетом на возможное извлечение, а не на управляемый сход, поэтому часть конструкции может не сгореть полностью в плотных слоях атмосферы.

Авторы работы рассмотрели несколько сценариев с учетом солнечной активности и изменения аэродинамических характеристик аппарата. В наиболее благоприятном случае «Хаббл» сможет оставаться на орбите до 2040 года. Самый неблагоприятный прогноз допускает вход в атмосферу уже в 2029 году. Наиболее вероятной датой исследователи называют 2033 год. В этом случае протяженность зоны падения обломков может составить от 350 до 800 км вдоль траектории движения.

Точное место входа в атмосферу заранее определить невозможно, поэтому команда оценила риски с помощью компьютерного моделирования. Средняя вероятность человеческих жертв по всей области пролета телескопа составляет примерно 1 к 330.

Для наименее населенных регионов, включая южную часть Тихого океана, этот показатель снижается до 1 к 31 000. Формально такие значения считаются низкими, однако они не укладываются в нормативы NASA, где допустимый риск для неконтролируемого схода установлен на уровне не выше 1 к 10 000.

Отдельно рассмотрены сценарии падения над густонаселенными территориями. В худшем случае при попадании обломков в Макао расчеты показывают вероятность от двух до четырех жертв. Как минимум один пострадавший ожидается и при аналогичном развитии событий над Гонконгом или Сингапуром, что связано с высокой плотностью населения в этих регионах.

Авторы исследования рекомендуют продолжить анализ по мере приближения телескопа к финальной стадии полета. В частности, предлагается учитывать влияние геомагнитных бурь, которые могут ускорить снижение орбиты. Учитывая научное наследие «Хаббла», для NASA важно не допустить, чтобы один из самых знаковых телескопов в истории остался в памяти не открытиями, а аварийным падением над обжитой территорией.