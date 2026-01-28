Электроседан преодолел 4264 км за сутки непрерывного движения и зарядок, опередив Porsche, Mercedes и предыдущих рекордсменов из Китая.

Электрический седан Xiaomi SU7 Max нового поколения установил мировой рекорд в 24-часовом скоростном тесте на выносливость среди серийных электромобилей. За одни сутки автомобиль преодолел 4 264 километра, существенно превзойдя предыдущие достижения конкурентов, сообщает ChinaEVHome.

Испытания прошли на овальном треке длиной 7,8 км в китайском городе Яньчен. В течение всех 24 часов Xiaomi SU7 Max двигался с максимальной скоростью до 240 км/ч, периодически останавливаясь только для быстрой зарядки.

Результат Xiaomi стал новым рекордом в этом формате тестов. Для сравнения, прошлогодний рекордсмен Xpeng Next P7 преодолел 3961 км. Значительно скромнее показатели продемонстрировали и премиальные бренды: Porsche Taycan проехал 3425 км, а новый Mercedes-Benz CLA — 3717 км.

Ключевым фактором успеха стала модернизированная силовая установка и эффективная терморегуляция. SU7 Max оснащён аккумулятором ёмкостью 101,7 кВт·ч и специальной системой охлаждения, заимствованной у спортивной версии SU7 Ultra. Она позволяет поддерживать стабильную производительность даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах. Благодаря 897-вольтовой электрической архитектуре автомобиль способен пополнить запас хода на 670 км всего за 15 минут зарядки.

Технически модель получила новые электродвигатели V6s Plus, которые раскручиваются до 22000 об/мин. Совокупная мощность составляет около 673 л.с., крутящий момент — 838 Н·м, а максимальная скорость достигает 265 км/ч. В повседневном режиме заявленный запас хода составляет до 835 км на одном заряде.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi впервые поставила более 50 тысяч автомобилей за месяц.