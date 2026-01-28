Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Xiaomi оказался самым упорным электромобилем 0 345

Техно
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Машина с блеском прошла непростые испытания.

Машина с блеском прошла непростые испытания.

Ключевым фактором успеха стала модернизированная силовая установка и эффективная терморегуляция.

Электроседан преодолел 4264 км за сутки непрерывного движения и зарядок, опередив Porsche, Mercedes и предыдущих рекордсменов из Китая.

Электрический седан Xiaomi SU7 Max нового поколения установил мировой рекорд в 24-часовом скоростном тесте на выносливость среди серийных электромобилей. За одни сутки автомобиль преодолел 4 264 километра, существенно превзойдя предыдущие достижения конкурентов, сообщает ChinaEVHome.

Испытания прошли на овальном треке длиной 7,8 км в китайском городе Яньчен. В течение всех 24 часов Xiaomi SU7 Max двигался с максимальной скоростью до 240 км/ч, периодически останавливаясь только для быстрой зарядки.

Результат Xiaomi стал новым рекордом в этом формате тестов. Для сравнения, прошлогодний рекордсмен Xpeng Next P7 преодолел 3961 км. Значительно скромнее показатели продемонстрировали и премиальные бренды: Porsche Taycan проехал 3425 км, а новый Mercedes-Benz CLA — 3717 км.

Ключевым фактором успеха стала модернизированная силовая установка и эффективная терморегуляция. SU7 Max оснащён аккумулятором ёмкостью 101,7 кВт·ч и специальной системой охлаждения, заимствованной у спортивной версии SU7 Ultra. Она позволяет поддерживать стабильную производительность даже при экстремальных нагрузках и высоких температурах. Благодаря 897-вольтовой электрической архитектуре автомобиль способен пополнить запас хода на 670 км всего за 15 минут зарядки.

Технически модель получила новые электродвигатели V6s Plus, которые раскручиваются до 22000 об/мин. Совокупная мощность составляет около 673 л.с., крутящий момент — 838 Н·м, а максимальная скорость достигает 265 км/ч. В повседневном режиме заявленный запас хода составляет до 835 км на одном заряде.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi впервые поставила более 50 тысяч автомобилей за месяц.

Читайте нас также:
#технологии #электромобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зря паниковали - CSDD не зверствует при проверке дизельных выхлопов
Изображение к статье: Там может быть внеземная жизнь: аппарат NASA получил важные данные о спутнике Юпитера
Изображение к статье: Памятник науки Земли. Иконка видео
Изображение к статье: Литовский C-27J Spartan.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 типов женщин, отношения с которыми чаще всего заходят в тупик
Люблю!
Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика
Изображение к статье: Какая еда способна замедлить опьянение?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Импотенция это признак скорой смерти - ученые
Lifenews
Изображение к статье: Почему кошка ходит за хозяином по пятам: истинные причины такого поведения
Люблю!
Изображение к статье: 5 типов женщин, отношения с которыми чаще всего заходят в тупик
Люблю!
Изображение к статье: Викторию Бекхэм наградили французским Орденом искусств и литературы на фоне напряжённости в семье
Lifenews
Изображение к статье: За Латвию несёт ответственность народ Латвии, и мы как его часть - Браже
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео