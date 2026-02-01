Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Солнце произошли три мощные вспышки за три часа 0 286

Техно
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Солнце произошли три мощные вспышки за три часа
ФОТО: Unsplash

На Солнце произошли три мощные вспышки класса M за три часа.

На Солнце в воскресенье, 1 февраля, произошли три мощные вспышки за три часа. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии.

Речь идет о вспышках предпоследнего по силе класса M — все три были зарегистрированы за период с 4 до 7 утра по рижскому времени. Астрономы отметили, что подобной солнечной активности не наблюдалось с 21 января. При этом, уточнили они, после очень сильного всплеска в середине января ожидался длительный — до месяца и более — период снижения активности, однако тренд неожиданно прервался накануне.

Резкий рост активности Солнца связан с крупной группой пятен № 4366, которая стала быстро расти 31 января в северо-восточной части солнечного диска. В результате, продолжили специалисты, за вчерашний день была зафиксирована 21 вспышка против 7 за 30 января.

«С утра, как уже отмечено, уровень вспышек преодолел порог M, отделяющий сильные события от обычных (вспышки M в среднем в 10 раз сильнее, чем обычные вспышки категории C), и почти наверняка в течение сегодняшнего и завтрашнего дня Солнце начнет пытаться пробить порог уровня X», — поделились информацией ученые. Астрономы добавили, что в настоящее время солнечная активность пока не оказывает воздействия на Землю.

18 января на Солнце обнаружили первую в текущем году вспышку наивысшего класса Х.

Читайте нас также:
#космос #астрономия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Революционное средство от царапин. Иконка видео
Изображение к статье: Проект перспективного носителя. Иконка видео
Изображение к статье: Фото: Apple
Изображение к статье: Эх, прокачу! Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео