Учёные из Карлсруэского технологического института (KIT) открыли способ идентификации людей путём пассивного изучения сигналов в радиосетях. Метод использует обычные устройства Wi-Fi. Это вызывает серьёзные опасения по поводу конфиденциальности.

При распространении радиоволн в пространстве они взаимодействуют с объектами, создавая характерные «узоры», которые можно зафиксировать и проанализировать. Эти узоры сравнимы с изображениями, создаваемыми камерами, но формируются они с помощью радиосигналов, а не света.

«Эта технология превращает каждый роутер в потенциальное средство слежки, — предупреждает исследователь Джулиан Тодт. — Если вы регулярно проходите мимо кафе, работающего в сети Wi-Fi, вас могут идентифицировать там, и вы можете быть опознаны позже, например, государственными органами или компаниями».

«Наблюдая за распространением радиоволн, мы можем создать изображение окружающей среды и присутствующих людей, — говорит профессор KIT Торстен Штруфе. — Это работает аналогично обычной камере, разница лишь в том, что в нашем случае для распознавания используются радиоволны вместо световых волн. Таким образом, не имеет значения, носите ли вы с собой устройство Wi-Fi или нет».

По его словам, выключение собственного устройства не обеспечивает защиты, «достаточно, чтобы другие устройства Wi-Fi в вашем окружении были активны».

Cети Wi-Fi теперь можно найти в большинстве домов, офисов, ресторанов и общественных мест. Эти вездесущие беспроводные сети могут стать практически всеобъемлющей инфраструктурой слежки с одним тревожным свойством: они невидимы и не вызывают подозрений.