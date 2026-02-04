Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследователи предупреждают: Wi-Fi может превратиться в невидимую систему массовой слежки 0 304

Техно
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследователи предупреждают: Wi-Fi может превратиться в невидимую систему массовой слежки
ФОТО: pixabay

Учёные из Карлсруэского технологического института (KIT) открыли способ идентификации людей путём пассивного изучения сигналов в радиосетях. Метод использует обычные устройства Wi-Fi. Это вызывает серьёзные опасения по поводу конфиденциальности.

При распространении радиоволн в пространстве они взаимодействуют с объектами, создавая характерные «узоры», которые можно зафиксировать и проанализировать. Эти узоры сравнимы с изображениями, создаваемыми камерами, но формируются они с помощью радиосигналов, а не света.

«Эта технология превращает каждый роутер в потенциальное средство слежки, — предупреждает исследователь Джулиан Тодт. — Если вы регулярно проходите мимо кафе, работающего в сети Wi-Fi, вас могут идентифицировать там, и вы можете быть опознаны позже, например, государственными органами или компаниями».

«Наблюдая за распространением радиоволн, мы можем создать изображение окружающей среды и присутствующих людей, — говорит профессор KIT Торстен Штруфе. — Это работает аналогично обычной камере, разница лишь в том, что в нашем случае для распознавания используются радиоволны вместо световых волн. Таким образом, не имеет значения, носите ли вы с собой устройство Wi-Fi или нет».

По его словам, выключение собственного устройства не обеспечивает защиты, «достаточно, чтобы другие устройства Wi-Fi в вашем окружении были активны».

Cети Wi-Fi теперь можно найти в большинстве домов, офисов, ресторанов и общественных мест. Эти вездесущие беспроводные сети могут стать практически всеобъемлющей инфраструктурой слежки с одним тревожным свойством: они невидимы и не вызывают подозрений.

Читайте нас также:
#безопасность #технологии #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Microsoft признала провал Windows 11
Изображение к статье: НАСА перенесло запуск миссии к Луне
Изображение к статье: iPhone сравнили с профессиональной камерой
Изображение к статье: Раскрыты детали iPhone 20

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео