Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении 0 850

Техно
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
ФОТО: Unsplash

Природное соединение горькой дыни ослабляет алкогольное повреждение печени.

Ученые обнаружили, что природное соединение из горькой дыни может ослаблять повреждение печени, связанное с употреблением алкоголя. Речь идет о момордицине I — биологически активном веществе, содержащемся в растении Momordica charantia (горькая дыня). Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В экспериментах на клетках печени и лабораторных мышах исследователи показали, что момордицин I снижает накопление жира в печени и подавляет хроническое воспаление — два ключевых процесса, которые лежат в основе алкогольной болезни печени. Соединение активирует белок Nurr1, который регулирует обмен жиров, работу митохондрий (энергетических «станций» клетки) и воспалительные реакции. При этом без Nurr1 защитный эффект вещества полностью исчезал.

Также выяснилось, что момордицин I уменьшает выработку провоспалительных молекул и защищает клетки печени от повреждений, вызванных иммунными клетками. У животных, получавших это вещество, улучшались показатели работы печени и снижался уровень ферментов, сигнализирующих о ее повреждении.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о доклиническом исследовании, и момордицин I не является лекарством. Однако результаты указывают на перспективное направление для создания новых средств против алкогольной болезни печени, особенно с учетом того, что современные методы лечения остаются ограниченными.

Оставить комментарий

