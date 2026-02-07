Корпорация Apple представит iPhone 17e 19 февраля. Об этом сообщает немецкое издание Macwelt.

Собственные источники медиа раскрыли информацию, что в этом году Apple представит недорогой смартфон в четверг, 19 февраля. Таким образом, iPhone 17e выйдет ровно год спустя после анонса iPhone 16e — тот девайс выпустили 19 февраля 2025 года.

Журналисты обратили внимание, что день презентации — четверг — является нетипичным для Apple, так как обычно компания анонсирует новые продукты по вторникам или средам. Однако источники Macwelt уверены в своем прогнозе. Также авторы отметили, что для анонса 17e не будут организовывать отдельную презентацию — Apple просто опубликует пресс-релиз на своем сайте.

Также в отчете говорится, что iPhone 17e получит магнитный интерфейс MagSafe, которого был лишен iPhone 16e. Он также будет поддерживать более продвинутый стандарт беспроводной зарядки — до 25 ватт вместо 7,5 ватта у 16e. Также аппарат должен получить процессор A19, с которым дебютировал iPhone 17.