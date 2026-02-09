Советник МО Украины Бескрестнов рассказал, что после отключения от Starlink армия РФ управляет дронами онлайн с помощью Mesh-сетей. По его словам, начать бороться с такими сетями нужно было еще несколько месяцев назад.

Российская армия, несмотря на введенные ограничения по использованию Starlink, по-прежнему может онлайн управлять дронами во время полета с помощью Mesh-сетей - сетей из дронов, которые координируются друг с другом с помощью установленных на них модемов. Об этом советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов рассказал в интервью украинскому Radio NV.

Связь между дронами в Mesh-сети выстраивается благодаря тому, что каждый модем способен одновременно как передавать сигнал другому, так и принимать его. В итоге создается цепь из дронов в воздухе, которая сохраняется даже если одно из звеньев выходит из строя. Онлайн-управление БПЛА из такой цепи делает атаку более точной, чем управление дроном с помощью GPS.

"Мы видим, как сейчас россияне атакуют - это другая история, это управление шахедами на радиомодемах, Mesh-сети, просто из России. То есть для нас, лично для меня, это вызов. И мы также будем прикрывать эту историю. <...> Мне стыдно, потому что надо это было делать очень давно, еще несколько месяцев назад", - сказал Бескрестнов. Как именно будут блокироваться Mesh-сети, советник министра обороны не уточнил. При этом он отметил, что сейчас военные работают над "прикрытием локомотивов, подстанций от этих БПЛА с Mesh-сетями".

Маск: Пресечение применения Starlink дронами РФ дало "плоды"

В начале февраля американская SpaceX, разрабатывающая Starlink, по просьбе украинской стороны предприняла меры, чтобы предотвратить использование спутниковой связи российской армией. Так, теперь разработанные компанией терминалы перестают работать на скорости 75-90 км/ч. Из-за этого установка такого терминала на дальнобойный дрон становится менее эффективной.

"Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется принять дополнительные меры", - прокомментировал нововведения основатель SpaceX Илон Маск.

Кроме того, в Украине ввели "белые списки" терминалов, используемых местными компаниями, физическими лицами или военными. Власти хотят, чтобы в стране работали "только проверенные и зарегистрированные" устройства. По словам министра обороны Михаила Федорова, используемые российскими войсками на фронте в Украине, уже деактивированы.