На фотографии изображено поразительное розовое соленое озеро в форме сердца в Аргентине. NASA посвятило эту фотографию Дню святого Валентина.

NASA показало снимок, сделанный неназванным астронавтом с борта Международной космической станции (МКС), который посвящен Дню святого Валентина. Дело в том, что на фотографии показано розовое соленое озеро в форме сердца, которое находится в Аргентине, пишет Фокус со ссылкой на Live Science.

Salinas Las Barrancas — это неглубокое соленое озеро, которое находится в равнинной части Аргентины в провинции Буэнос-Айрес. Дно озера имеет ширину около 10 километров в самом широком месте, и оно регулярно наполняется водой после сильных дождей. Но вода быстро испаряется из-за интенсивного солнечного света в данном регионе, обнажая богатые кристаллами соли соляные равнины, где добывает соль местное население.

На этой фотографии озеро выглядит почти пустым из-за своего светло-розового оттенка, который является результатом дисбаланса между водорослями Dunaliella salina, процветающими в большинстве соленых озер Земли, и другими микроорганизмами в воде.

По словам ученых, в сезоны дождей уровень солености снижается, потому что в озере больше воды. Когда соли меньше, водоросли Dunaliella salina выживают, и подобные соленые озера выглядят коричневато-красными. В засушливый сезон вода становится очень соленой. Водоросли Dunaliella salina погибают и их место занимают бактерии. Тогда вода становится розовой.

Местные жители дважды в год, в перерывах между сезонами дождей, добывают до 330 000 тонн соли на соляных равнинах. Добыча соли останется прибыльной в этом районе в течение примерно 5000 лет, согласно оценкам ученых.

Высокая соленость озера Salinas Las Barrancas означает, что там мало что может выжить. Но по берегам озера растет некоторая устойчивая к соли растительность.

Здесь также обитают красочные птицы, в том числе ярко-желтые кардиналы (Gubernatrix cristata) и ярко-розовые чилийские фламинго (Phoenicopterus chilensis). Эти птицы питаются мелкими ракообразными, богатыми каротиноидами. Это органические пигменты, создаваемые растениями, водорослями и бактериями.

Эти каротиноиды поступают из водорослей Dunaliella salina, которыми питаются ракообразные, и естественным образом производят как красные, так и желтые пигменты. Без этих пигментов в рационе с рождения оба вида птиц имели бы другую окраску: желтые кардиналы изначально красные, а фламинго рождаются серовато-белыми.