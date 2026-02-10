Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цену замены батареи iPhone назвали грабежом 0 566

Техно
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цену замены батареи iPhone назвали грабежом
ФОТО: Unsplash

Компания Apple зарабатывает 90 процентов прибыли, меняя старый аккумулятор в iPhone. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на известного инсайдера под ником Schrödinger.

В распоряжении энтузиаста оказалась раскрытая информация о стоимости батареи iPhone 17 Pro Max. По его данным, реальная себестоимость аккумулятора емкостью 5000 миллиампер-часов составляет 12 долларов. Также он рассказал, что кремний-углеродный аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов, который часто используют в Android-смартфонах, стоит не сильно дороже — 18 долларов.

Журналисты Wccftech напомнили, что стоимость замены батареи iPhone 17 Pro Max составляет 119 долларов. На основе этого они сделали вывод, что корпорация имеет 89 процентов прибыли, меняя аккумуляторы в смартфонах. «Даже с учетом меньшей экономии за счет масштаба производства, это феноменально высокая маржа, которую можно считать откровенным грабежом», — оценили вывод авторы.

В материале говорится, что замена батареи — еще не самая дорогая процедура при обслуживании смартфонов Apple. Так, заменить дисплей iPhone 17 Pro стоит 329 долларов, а экран Phone 17 Pro Max — 379 долларов.

Читайте нас также:
#цены #iphone #apple #технологии #прибыль #батарея #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео