В Microsoft назвали оптимальным объем ОЗУ для игрового ПК в 32 гигабайта.

Для корректной работы игрового компьютера на Windows 11 будет достаточно 16 гигабайт оперативной памяти (ОЗУ). Об этом сообщает издание Digital Trends со ссылкой на Microsoft.

В американской компании отметили, что 16 гигабайт оперативной памяти будет достаточно для запуска большинства видеоигр. При этом оптимальным вариантом в Microsoft назвали 32 гигабайт оперативной памяти.

Кроме того, при настройке остальных характеристик персонального компьютера (ПК) инженеры IT-гиганта посоветовали ориентироваться на рекомендации разработчиков игр. Так, они заявили, что нужно смотреть на требования к видеокарте и процессору. По словам специалистов Microsoft, геймеры должны использовать высокоскоростной SSD-накопитель и располагать достаточным местом для хранения игр.

Журналисты Digital Trends согласились с Microsoft в том, что объем 32 гигабайта стал новым стандартом в индустрии. «Оперативная память помогает сохранить качество игры, за которое вы уже заплатили, приобретя видеокарту», — заключили авторы.

Ранее источники издания Windows Central рассказали, что Microsoft уберет некоторые функции искусственного интеллекта (ИИ) из Windows 11 из-за гнева пользователей. Так, на стадии пересмотра находится спорный сервис Recall.