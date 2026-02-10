Суровые холода в Латвии пока не отступают, и низкая температура воздуха приносит неприятные сюрпризы и автомобилистам.

Чтобы выяснить, какая ситуация этой зимой наблюдается на дорогах страны, портал tv3.lv связался с несколькими компаниями, предоставляющими услуги эвакуаторов.

Автоэвакуационный центр Lucky car отмечает, что по сравнению с прошлым годом и другими сезонами нагрузка этой зимой выросла примерно на 50%.

В холодное время года самые частые проблемы связаны с электросистемой автомобилей. Например, во время движения или при попытке завести машину на панели загораются сразу несколько предупреждающих лампочек. Водители предпочитают не продолжать путь и вызывают эвакуатор.

Остальные вызовы в основном стандартные — дорожно-транспортные происшествия или технические неисправности, однако чаще всего доминируют именно «проблемы с электричеством». Особенно это касается автомобилей более новых моделей, которые не рассчитаны на условия латвийской зимы.

Компания Rīgas evakuators также сообщает о росте числа вызовов — в морозы их значительно больше, чем в предыдущие зимы. Чаще всего помощь требуется в случаях, когда у машин разрядился или замёрз аккумулятор, залито неподходящее для сезона дизтопливо, либо автомобиль долго стоял без движения и в мороз больше не заводится.

При этом представитель службы подчёркивает, что проблемы в холодную погоду возникают не только у старых машин — бывали случаи, когда эвакуация требовалась даже совершенно новым автомобилям.

Ярким примером этой зимы стала машина, купленная совсем недавно — примерно месяц назад. Автомобиль был произведён в Китае и стоил владельцам довольно дорого. Однако такая техника латвийскую зиму не выдержала. На панели отображалось, что уровень заряда батареи составляет 20%, но за короткое время, пока владелец находился в магазине, транспорт полностью остановился, и эвакуатору пришлось доставить его обратно к дилеру.

Служба Auto evakuators отмечает, что в сильные морозы водители чаще всего сталкиваются с проблемами, вызванными неподходящим топливом. Нередко в автомобилях всё ещё залит летний дизель или топливо, не соответствующее текущей температуре воздуха. Ситуацию усугубляют и вовремя не заменённые топливные фильтры.

Кроме того, в холодную и скользкую погоду не обходится без аварий, когда эвакуаторам приходится вытаскивать машины из кюветов. Представитель центра добавляет, что в целом количество вызовов этой зимой значительно выше, чем в предыдущие годы.