Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В России начали «замедлять», но могут полностью блокировать Telegram 0 131

Техно
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России начали «замедлять», но могут полностью блокировать Telegram
ФОТО: Unsplash

Кремль не исключает полной блокировки мессенджера Telegram уже после сентябрьских выборов в Госдуму, сообщили «Верстке» источники, близкие к администрации президента РФ.

«Это тест, п#зда чуть позже», — заявил изданию неназванный собеседник, близкий к Кремлю, поясняя, с чем связаны новые ограничения в отношении Telegram, цитирует "Медуза".

По словам источников, решение о полной блокировке мессенджера власти будут принимать исходя из настроений россиян после выборов, а также их отношения к ходу войны.

«Telegram не должен быть дестабилизирующей площадкой. Блокировка популярной площадки для взрослых людей должна быть постепенной. Сейчас должно стать понятно, что пора искать альтернативы. Она всем известна», — сказал другой собеседник, близкий к внутриполитическому блоку АП, намекая на национальный мессенджер Max.

Ранее «Медуза» писала, что в политическом блоке АП хотели бы сохранить инфраструктуру провластных каналов в Telegram до выборов в Госдуму 2026 года — поскольку наладить похожую систему в других мессенджерах власти, вероятно, не смогут.

Читайте нас также:
#выборы #telegram #кремль #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео