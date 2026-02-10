Кремль не исключает полной блокировки мессенджера Telegram уже после сентябрьских выборов в Госдуму, сообщили «Верстке» источники, близкие к администрации президента РФ.

«Это тест, п#зда чуть позже», — заявил изданию неназванный собеседник, близкий к Кремлю, поясняя, с чем связаны новые ограничения в отношении Telegram, цитирует "Медуза".

По словам источников, решение о полной блокировке мессенджера власти будут принимать исходя из настроений россиян после выборов, а также их отношения к ходу войны.

«Telegram не должен быть дестабилизирующей площадкой. Блокировка популярной площадки для взрослых людей должна быть постепенной. Сейчас должно стать понятно, что пора искать альтернативы. Она всем известна», — сказал другой собеседник, близкий к внутриполитическому блоку АП, намекая на национальный мессенджер Max.

Ранее «Медуза» писала, что в политическом блоке АП хотели бы сохранить инфраструктуру провластных каналов в Telegram до выборов в Госдуму 2026 года — поскольку наладить похожую систему в других мессенджерах власти, вероятно, не смогут.