Компания не контролирует распространение обновлений для большинства устройств за пределами своей линейки.

Корпорация Google сообщила, что мобильные устройства с операционной системой Android 12-й или более старых версий больше не будут получать обновления для устранения новых уязвимостей.

Это означает, что владельцам смартфонов, выпущенных в 2021 году и ранее, и не имеющим возможности обновить операционную систему хотя бы на 13-ю версию, следует сменить аппарат.

Фактически речь идет приблизительно о миллиарде смартфонов, 42% всех приборов с ОС Android.

По данным Google, только 57,9% устройств в настоящее время работают на Android 13 или новее. В том числе лишь 7,5% телефонов на Android работают на последней версии, Android 16

Хотя Google разрабатывает Android, компания не контролирует распространение обновлений для большинства телефонов за пределами своей линейки Pixel. Бренды вроде Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo и Motorola сами решают, как долго поддерживаются устройства, часто прекращая обновления всего через несколько лет.

Если не обновлять телефон, основными последствиями станут высокие риски безопасности (взлом, кража данных), снижение производительности и автономности, а также несовместимость с новыми версиями приложений. Устаревшая ОС делает устройство уязвимым к вирусам, вызывает ошибки, «зависания» и не поддерживает современные функции, что может потребовать ранней замены гаджета.