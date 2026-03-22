Бразильские ученые идентифицировали останки гигантского динозавра, найденного на территории страны пять лет назад. Оказалось, что динозавр – близкий родственник древнего ящера, найденного в Испании. Это открытие подтверждает, что около 120 миллионов лет назад между территориями нынешней Южной Америки, Африки и Европы сохранялись сухопутные пути.

Исследование с описанием находок было опубликовано в марте в научном журнале Британского музея естественной истории – Journal of Systematic Palaeontology.

Новый вид получил название «дазозавр токантиненсис» (Dasosaurus tocantinensis). Оно отсылает к реке Токантинс, крупной водной артерии, близ которого и нашли останки ящера. На данный момент это один из крупнейших динозавров, когда-либо найденных в Бразилии.

Окаменелости нашли во время строительных работ рядом с городом Давинополис в северо-восточном штате Мараньян. Исследование возглавил палеонтолог Элвер Майер из Федерального университета долины Сан-Франциско (Federal University of the Sao Francisco Valley).

Среди найденных костей особенно выделяется бедренная кость длиной около 1,5 метра. Она позволила ученым предположить, что длина животного достигала примерно 20 метров.

«Эта бедренная кость указывает на то, что перед нами был очень крупный динозавр. Сегодня мы знаем, что дазозавр входит в число самых больших динозавров, когда-либо найденных в Бразилии», – рассказал палеонтолог Леонарду Кербер из Федерального университета Санта-Марии (Federal University of Santa Maria), который участвовал в исследовании.

Анализ показал, что ближайшим известным родственником нового вида является гарумбатитан морельенсис (Garumbatitan morellensis), ранее найденный в Испании.

Ученые считают, что предки бразильского динозавра возникли в Европе, а затем примерно 130 миллионов лет назад попали на территорию нынешней Южной Америки через север Африки, когда Атлантический океан еще не разделял эти материки.