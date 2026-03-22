На космическом корабле «Прогресс МС-33» после запуска с Байконура одна из двух антенн системы автоматического сближения «Курс» не развернулась, как планировалось, сообщает NASA.

«Роскосмос» продолжит устранение неполадок с антенной. Если антенна не сможет развернуться, космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков вручную будет управлять космическим кораблем для сближения и стыковки, используя систему ТОРУ (Телеоператорный режим управления)», — написало NASA.

По данным космического агентства, остальные системы на корабле работают исправно.

Грузовой корабль «Прогресс МС-33» «Роскосмоса» благополучно вышел на орбиту и направляется к МКС после запуска на ракете «Союз» с космодрома в Казахстане, пишет NASA.

«Прогресс МС-33» доставит на МКС около 2,5 т грузов, включая воду и питание для экипажа.