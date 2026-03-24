Японская компания представила проект строительства на Луне огромного кольца из солнечных панелей, опоясывающего экватор. Эти солнечные панели смогут в режиме 24/7 собирать солнечную энергию и передавать ее на Землю для круглосуточного снабжения планеты электроэнергией.

Японская компания Shimizu представила проект под названием "Лунное кольцо". Пояс из солнечных панелей диной 11 000 километров, построенный с помощью лунного реголита, сможет непрерывно получать солнечный свет и передавать на Землю до 13 000 тераватт чистой энергии с помощью микроволн или лазеров. Такая передача энергии может происходить круглосуточно, пишет Фокус.

Поскольку Луна постоянно получает солнечный свет, компания Shimizu предлагает построить на Луне солнечную электростанцию, которая могла бы генерировать энергию круглосуточно и передавать ее на Землю.

Проект под названием "Лунное кольцо" предусматривает строительство пояса из солнечных панелей на экваторе Луны шириной 400 км и длиной 11 000 км. Основание для солнечных панелей будет построено из лунного реголита (почва на Луне), который можно превратить в бетон. Строительством солнечной электростанции должны будут заниматься роботы.

Использование материалов, уже имеющихся на Луне, помогло бы избежать транспортировки всего необходимого для строительства "Лунного кольца" материала, что будет стоить очень дорого. В компании Shimizu заявили, что солнечные панели на Луне смогут производить до 13 000 тераватт энергии и передавать ее постоянно на Землю. Таким образом наша планета могла бы получать в режиме 24/7 чистую энергию. Она должна передаваться с помощью микроволн и лазеров на приемные станции на Земле.

Стоимость такого проекта не называется. Также неясно, как японская компания собирается бороться с лунной пылью, которая может мешать работе оборудования и покрывать солнечные панели.

В Shimizu предполагают, что строительство гигантской лунной электростанции может начаться уже в 2035 году, но многие детали остаются неясными.