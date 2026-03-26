«Бентли» танков не боятся - Киев ворвался в тройку европейских городов по продажам Bentley 1 1882

Дата публикации: 26.03.2026
Изображение к статье: «Бентли» танков не боятся - Киев ворвался в тройку европейских городов по продажам Bentley

Киев – на третьем месте в Европе по эффективности продаж Bentley, автомобилей премиум-класса стоимостью около полумиллиона евро. Это сообщил директор Bentley Motors по региону EMEA, добавив: «Какая стойкость!».

Британский автопроизводитель Bentley добился отличных результатов продаж в Украине в прошлом году. Там куплено столько люксовых автомобилей знаменитого бренда, что дилер Bentley Kiev занял почётное третье место среди других дилерских центров в Европе, уступив лишь таким богатым городам, как нидерландский Роттердам и итальянская Падуя.

Награждение лучших дилеров проходило три недели назад на роскошном испанском курорте Марбелье, украинская делегация присутствовала. Вёл церемонию региональный директор Bentley Ричард Леопольд, ответственный за продажи по гигантскому региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).

Вот что сам Ричард Леопольд написал по этому поводу в социальной сети LinkedIn:

«Конкуренция была серьёзной, а ожидание – напряжённым: на прошлой неделе в Марбелье мы объявили победителей European Scorecard Awards 2025 («Европейская премия по показателям эффективности» – ред.). Всегда приятно видеть отличный прогресс по всем направлениям.

Рад объявить категорию «Лучшие из лучших» – дилеров, набравших наибольшее количество баллов по нашим 12 KPI за 2025 год:

3-е место: Bentley Киев (какая стойкость!)

2-е место: Bentley Роттердам

1-е место: Bentley Падуя».

Поздравив победителей, Ричард Леопольд пожелал им дальнейших успехов в 2026 году. А в том, что они последуют, сомневаться не приходится...

#Украина #Европа #автомобили #Киев #успех
