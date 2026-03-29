Android оказалась быстрее iOS

Дата публикации: 29.03.2026
ФОТО: Unsplash

Google: Android-смартфоны оказались быстрее iOS при работе с браузером.

Операционная система (ОС) Android быстрее работает с браузерами, чем iOS. Об этом говорится в блоге Chromium.

Google Chromium — проект веб-браузера с открытым исходным кодом, на котором созданы Chrome и многие другие браузеры. В Google провели тесты и заявили, что приложения на базе Chromium работают на Android быстрее, чем на других устройствах. В первую очередь, это касается iOS и iPhone.

Инженеры Google доказали превосходство Android с помощью теста производительности, который измеряет скорость открытия ссылок после нажатия на них. В компании подчеркнули, что новые топовые смартфоны Android работают на 47 процентов быстрее при открытии ссылок, чем аппараты на основе отличной от Android ОС.

В Google объяснили, что рост производительности веб-браузинга связан с вертикальной интеграцией. Специалисты корпорации оптимизировали ядро Android и движок Chrome для более эффективной работы.

Однако разница может показаться пользователям несущественной. Так, владельцы Android-устройств могут ожидать примерно на пять процентов более быструю загрузку страниц и на девять процентов более плавную работу при повседневном использовании.

#технологии #android #google #смартфоны
