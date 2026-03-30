Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы способы защитить телевизор от выгорания

Техно
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы способы защитить телевизор от выгорания
ФОТО: Unsplash

Владельцам OLED-телевизоров посоветовали защитить матрицу от выгорания.

Журналисты издания Tom's Guide перечислили советы по увеличению срока работы OLED-телевизора. Материал доступен на сайте портала.

Авторы заметили, что OLED-телевизоры обеспечивают потрясающее качество изображения и имеют очень высокую контрастность. Однако даже лучшие модели подвержены износу и выгоранию. Специалисты назвали способы, с помощью которых можно защитить дорогостоящую матрицу устройства и продлить срок его эксплуатации.

В первую очередь владельцам телевизоров с OLED-экранами посоветовали включить функцию сдвига пикселей или сдвига экрана. «Эта функция периодически слегка сдвигает все изображение на несколько пикселей, предотвращая фиксацию статических элементов в одном и том же положении», — объяснили журналисты. В девайсах LG эта опция называется Screen Shift, Samsung и Sony — Pixel Shift.

Также авторы рекомендовали включить функцию затемнения яркости логотипов. При ее активации логотипы новостных каналов или стриминговых сервисов, которые обычно располагаются на экране статично, будут отображаться с ограниченной яркостью. Кроме того, пользователям телевизоров предложили включить функцию обновления панели, с которой устройство будет автоматически выполнять калибровку пикселей для их равномерного износа.

Читайте нас также:
#Samsung #выгорание
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео