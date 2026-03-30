Журналисты издания Tom's Guide перечислили советы по увеличению срока работы OLED-телевизора.

Авторы заметили, что OLED-телевизоры обеспечивают потрясающее качество изображения и имеют очень высокую контрастность. Однако даже лучшие модели подвержены износу и выгоранию. Специалисты назвали способы, с помощью которых можно защитить дорогостоящую матрицу устройства и продлить срок его эксплуатации.

В первую очередь владельцам телевизоров с OLED-экранами посоветовали включить функцию сдвига пикселей или сдвига экрана. «Эта функция периодически слегка сдвигает все изображение на несколько пикселей, предотвращая фиксацию статических элементов в одном и том же положении», — объяснили журналисты. В девайсах LG эта опция называется Screen Shift, Samsung и Sony — Pixel Shift.

Также авторы рекомендовали включить функцию затемнения яркости логотипов. При ее активации логотипы новостных каналов или стриминговых сервисов, которые обычно располагаются на экране статично, будут отображаться с ограниченной яркостью. Кроме того, пользователям телевизоров предложили включить функцию обновления панели, с которой устройство будет автоматически выполнять калибровку пикселей для их равномерного износа.