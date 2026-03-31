Названа причина желтения чехлов для смартфонов

Дата публикации: 31.03.2026
ФОТО: Youtube

Желтение прозрачных чехлов для смартфонов неизбежно, но его можно замедлить.

Журналисты издания BGR объяснили, почему прозрачные чехлы для смартфонов со временем начинают желтеть.

По словам авторов, прозрачные чехлы из-за своей невысокой стоимости являются крайне популярными аксессуарами для смартфонов. Однако со временем они могут пожелтеть. Специалисты назвали главными причинами, по которым чехол может поменять свой цвет, окисление и воздействие ультрафиолетового излучения.

В материале отмечается, что большинство чехлов на рынке изготавливают из силикона или термопластичного полиуретана. «Эти материалы хорошо защищают ваш телефон, так как они, как правило, прочные и удобны в использовании, но подвержены воздействию внешних факторов окружающей среды, а именно окислению», — заметили авторы. Кроме того, структуру материалов может медленно уничтожать солнечный свет и УФ-излучение.

«К сожалению, чем чаще вы пользуетесь прозрачным чехлом для телефона, тем больше вероятность того, что он пожелтеет», — подчеркнули специалисты, назвав смену цвета прозрачного чехла неизбежной. Табачный дым, чистящие спреи и загрязняющие вещества в воздухе ускоряют процесс окисления.

Журналисты подытожили, что процесс желтения можно замедлить, если время от времени мыть чехлы в теплой воде с небольшим количеством средства для посуды.

