Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что в конце 2028 года будет запущена новая марсианская миссия. Ядерный буксир SR-1 Freedom доставит к красной планете три вертолета, которые будут искать необходимый для прибытия человека лед.

Ядерный - это независимая установка, которая отдельно выводится в космос. И уже на орбите к ней стыкуется полезная нагрузка, которую надо доставить на Луну, Марс или иную планету. Силовая установка такого буксира похоже на наземную АЭС: ядерный реактор вырабатывает тепло, потом эта энергия превращается в электричество. Оно в свою очередь питает оборудование и плазменные реактивные двигатели. У конструкции с ядерной силовой установкой несколько важных преимуществ. Главное, нет необходимости каждый раз тащить на орбиту массу топлива, а значит можно за один раз доставить побольше научного оборудования.

Также работающие двигатели дают возможность корректировать в случае необходимости траекторию полета, а ядерный реактор позволяет не зависеть от солнечной энергии для получения электричества. К тому же, такие реакторы многоразовые.

Секрет такой быстроты американской разработки прост: NASA для своего буксира возьмет уже созданный реактор, он предназначался для орбитальной станции Lunar Gateway, которую на днях отменили.

Поэтому ни о каких тоннах полезной нагрузки речи не идет. Буксир от NASA доставит к Марсу три мини вертолета — аналоги вертолета Ingenuity, который уже летал там в 2021–2024 годах. Масса такого аппарата — 1,8 кг.

Но американцы не единственные, кто стремится попасть на Луну. Китай стал главным конкурентом в лунной гонке, призом в которой будет возможность добывать там гелий-3 — топливо для термоядерных реакторов. Это священный грааль всех энергетиков. КНР вовсю разрабатывают и испытывают ракету, пилотируемый корабль, грузовой корабль и посадочный модуль для лунной миссии. В 2030-х годах должна быть создана Международная научная лунная станция (МНЛС).