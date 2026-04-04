Две трети опрошенных заявили, что наблюдали снижение уровня грамотности среди детей. Некоторые также перестали чувствовать необходимость уметь писать из-за технологии преобразования голоса в текст.

«Учащиеся теряют ключевые навыки — мышление, креативность, письмо, даже умение вести беседу», — заявил один из учителей в ходе опроса Национального союза работников образования.

«Искусственный интеллект разрушает саму суть „обучения“ — решение проблем, критическое мышление и совместную работу», — сказал другой респондент. Третий анонимный участник добавил: «Дети больше не чувствуют необходимости писать по буквам, поскольку преобразование речи в текст заменяет знания».

Несмотря на то что учителя жалуются на пагубное воздействие ИИ на детей, сами преподаватели стали использовать технологию чаще. По данным опроса, до 76% используют ИИ в повседневной работе, что значительно больше, чем 53% в прошлом году. В основном искусственный интеллект используется для создания материалов (61%), планирования уроков (41%) и выполнения административных задач (38%). Только 7% используют инструменты ИИ для проверки работ.