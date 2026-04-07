Известный эксперт по космосу поддержал новаторское исследование, посвященное загадочным вспышкам в небе в начале ядерной эры, за десятилетия до запуска первых спутников.

Иво Буско, отставной разработчик НАСА, работавший в Научном институте космических телескопов, опубликовал на днях предварительную версию статьи, в которой подтверждаются загадочные кратковременные вспышки, впервые обнаруженные астрономом доктором Беатрис Вильярроэль и ее исследовательской группой VASCO. Исследование, проведенное в октябре 2025 года, было опубликовано в рецензируемом журнале Scientific Reports.

Беатрис Вильярроэль из Северного института теоретической физики в Швеции выявила возможную связь между ядерными испытаниями, проведенными в период с 1949 по 1957 год, и увеличением числа таинственных ярких пятен, известных как "переходные процессы", появляющихся в небе.

Эти переходные процессы оказалось трудно объяснить с помощью известных природных явлений, и Вильярроэль отметила, что некоторые из них обладали высокой отражающей способностью, были похожи на зеркала, и имели признаки, соответствующие вращающимся объектам.

А Буско провел независимый поиск архивных фотографий неба 1950-х годов, используя отдельный аналитический метод, разработанный специально для проверки более ранних открытий Вильярроэль, пишет Daily Mail. Его исследование выявило десятки кратковременных вспышек, демонстрирующих те же необычные признаки, о которых сообщала команда VASCO, включая чрезвычайно кратковременные вспышки света.

Иво Буско написал, что полученные данные "независимо подтверждают наличие таких переходных процессов", придавая дополнительный вес необычным вспышкам, о которых впервые сообщила команда Вильярроэль.

"Анализируя пары снимков, сделанных в быстрой последовательности (с интервалом примерно в 30 минут) из одних и тех же областей неба, мы находим свидетельства переходных процессов, подобных тем, о которых ранее сообщал проект VASCO", - добавил он в исследовании, опубликованном в arXiv.

Многие из загадочных ярких пятен в обоих наборах данных относятся к периоду, предшествовавшему запуску первого искусственного спутника земли "Спутник-1", который вышел на орбиту в октябре 1957 года, и не могут быть объяснены как результат деятельности человека.

Новое исследование подтвердило это, проанализировав 98 000 фотопластинок с отдельных снимков неба, также сделанных в середине 1950-х годов в Гамбургской обсерватории 1,2-метровой камерой.