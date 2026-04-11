Завершив миссию полета вокруг Луны "Артемида-2", четыре астронавта корабля "Орион" вернулись на Землю. Они приводнились в Тихом океане возле берегов Калифорнии.

Космический корабль "Орион", осуществивший облет Луны в рамках миссии NASA "Артемида-2", по возвращении на Землю успешно приводнился в ночь на субботу, 11 апреля, в Тихом океане близ города Сан-Диего (штат Калифорния), пишет DW.

За трансляцией приземления на YouTube-канале NASA следили более трех миллионов человек. Прямой эфир шел и на других ресурсах космического агентства.

Человек еще никогда не был так далеко от Земли

В ходе лунной миссии был установлен новый рекорд самого дальнего пребывания человека в космосе за всю историю - астронавты отдалились от Земли на 407 000 км, тем самым побив рекорд, установленный в ходе миссии "Аполлон-13" в 1970 году.

Корабль "Орион", на борту которого находились астронавты NASA Рид Уайсмен, Виктор Гловер и Кристина Кук, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен, стартовал с восточного побережья США 1 апреля. Спустя пять дней, вечером 6 апреля, экипаж миссии "Артемида-2" завершил период наблюдений за Луной и начал возвращение на Землю.

Среди прочего участники миссии опробовали новые скафандры, способные обеспечить до шести дней дыхания в автономном режиме.