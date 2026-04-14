Миссия NASA «Артемида-2» знаменует новую эру пилотируемых полётов в космос, однако одновременно поднимает всё более острый вопрос — кому на самом деле принадлежит космос и его ресурсы.

Как в передаче TV3 «900 секунд» пояснила эксперт по космическому праву Катрине Анния Рочане, в настоящее время ситуация парадоксальна: небесные тела никому не принадлежат, но их ресурсы фактически не имеют чёткого регулирования.

В передаче эксперт подчеркнула, что космическое право уже не является научной фантастикой, а представляет собой реальную и стремительно развивающуюся отрасль. "Космическое право — это реальная отрасль, и причина этому проста — государства уже отправляются в космос и исследуют его", — отметила она, добавив, что связанные с космосом решения люди используют в повседневной жизни, например в технологиях GPS.

В разговоре было отмечено, что сегодня основной фокус космических исследований связан именно с добычей ресурсов.

"В настоящее время самым актуальным вопросом в космическом праве является добыча ресурсов", — пояснила Рочане.

В качестве примера она привела Луну, где особый интерес представляет вода, которую можно использовать для производства ракетного топлива.

Именно поэтому в рамках программы «Артемида» США планируют разместить базы на южном полюсе Луны, где в кратерах обнаружен лёд. Однако на эти же территории претендуют и другие мировые державы.

Эксперт прямо указала на существенную проблему — отсутствие регулирования в космосе.

"В космосе сейчас нет ни полиции, ни суда — ничего", — сказала она.

Это означает, что отношения между государствами основываются лишь на международных соглашениях, которые не всегда соблюдаются или подписываются.

Хотя существует договорённость о том, что небесные тела не принадлежат ни одному государству, вопрос использования ресурсов остаётся неясным. Это создаёт ситуацию, в которой решающим фактором может стать скорость.

"Та страна, которая первой доберётся и займёт место, получит доступ к ресурсам", — добавила она, признав, что это выглядит "забавно и странно", но именно так сейчас обстоят дела.

По мнению эксперта, Луна уже стала объектом геополитических интересов. "На мой взгляд, она уже стала яблоком раздора", — отметила она, подчеркнув конкуренцию между США, Китаем и Россией за доступ к ресурсам.

Дополнительное напряжение создаёт тот факт, что не все страны присоединились к соглашениям об использовании космоса. Крупнейшие космические державы не подписали Лунное соглашение, которое предусматривает признание ресурсов общим наследием всего человечества.

Почему это важно для Латвии

Хотя Латвия сама не осуществляет космические миссии, эксперт подчеркнула, что эта отрасль открывает широкие возможности и для небольших стран. Космическая индустрия включает не только запуск ракет, но и юридические услуги, финансирование, страхование и технологии.

В качестве примера был приведён Люксембург, который, несмотря на небольшой размер, активно инвестирует в космическую отрасль и создал соответствующее правовое регулирование.

Прогнозы показывают, что к 2040 году космическая индустрия станет отраслью стоимостью в триллионы, поэтому участие в ней может иметь стратегическое значение и для Латвии.