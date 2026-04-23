Технологический гигант Meta приступил к сбору информации о работе своих сотрудников, используя данные с их компьютеров для ускоренного обучения и совершенствования своих нейросетей.

Новая инициатива по сбору данных

Корпорация Meta представила инновационный инструмент под названием Model Capability Initiative. Эта система предназначена для сбора данных о действиях персонала, выполняемых на рабочих компьютерах. Она охватывает различные платформы, включая GitHub от Microsoft, Slack от Salesforce, Atlassian, а также собственные сервисы Meta — Threads и Manus.

Официальный представитель Meta подтвердил запуск этого проекта. Он пояснил, что для создания эффективных виртуальных помощников алгоритмам необходимы реальные примеры использования ПК. При этом были подчеркнуты строгие меры предосторожности для защиты конфиденциального контента, и данные не используются ни для каких других целей.

Амбиции Марка Цукерберга

Сбор этой информации напрямую связан с амбициозным стремлением Марка Цукерберга. Он стремится сократить отставание Meta в сфере генеративного искусственного интеллекта от таких мощных конкурентов, как OpenAI, Anthropic и Google. Ранее в этом месяце подразделение Meta Superintelligence Labs уже представило свою первую крупную модель под названием Muse Spark.

Гарантии для сотрудников

Во внутреннем меморандуме руководство компании заверило своих сотрудников относительно работы новой системы. Было четко указано, что система фиксирует исключительно содержимое экрана, не считывая при этом файлы или вложения. Чтобы избежать попадания личной информации в базу данных, сотрудникам рекомендовано воздерживаться от решения частных задач на корпоративных устройствах.

Что такое генеративный ИИ?

Генеративный искусственный интеллект — это особый тип систем ИИ, способных создавать совершенно новый контент. Это может быть текст, изображения, аудио или даже программный код, генерируемый на основе пользовательских запросов. Такие модели проходят обучение на огромных массивах данных, что позволяет им выявлять закономерности и производить уникальные, осмысленные результаты.