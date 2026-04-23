Павел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, представил публике свою новую музыкальную работу. Это шансон-композиция под названием «Свой живой интернет», полностью созданная с использованием искусственного интеллекта. Дуров поделился, что в 90-х годах он увлекался созданием собственных треков в различных программах, и теперь возродил это хобби, используя современные технологии.

Бизнесмен пообещал регулярно публиковать новые композиции в своем телеграм-канале. Все они будут выходить под его творческим псевдонимом Дурикович.

Первый трек, выпущенный Дуриковичем, содержит следующие строки: Там, где резали вход, мы нашли свой обход. У подъезда у нас говорят про VPN. Малый, бабка, сосед — все теперь не боятся. Если режут им свет, значит будем пробиваться. Пусть бумажный их страх — на замки, на засовы. У народа в руках тонкий мост через слово. Мы пройдем, мы пройдем через каждый запрет. Мы найдем, мы найдем свой живой интернет. Мальчик знает, я знаю, бабка знает путь. Нас не выключить навечно, нас уже не повернуть.