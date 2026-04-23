Исследователи из RMIT совершили настоящий прорыв, разработав тончайшую акриловую пленку, чьи наностолбики буквально разрывают вирусы при контакте. Удивительно, но в ходе испытаний эта инновационная поверхность за час вывела из строя около 94% вирусных частиц.

Австралийские ученые из RMIT University представили миру удивительную разработку: тонкую и гибкую пластиковую пленку, которая способна физически повреждать вирусы, едва они касаются ее поверхности. Это не просто химическое покрытие, а инновационный материал из акрила, усеянный наностолбиками.

Эти микроскопические структуры буквально цепляют вирусную оболочку, растягивают ее до предела и приводят к полному разрыву. Ученые видят в этой разработке мощный инструмент для значительного снижения передачи инфекций через часто используемые поверхности.

Эффективность в действии

Такая пленка может найти применение повсюду: от экранов смартфонов и компьютерных клавиатур до критически важного больничного оборудования. В ходе лабораторных испытаний команда применила вирус парагриппа человека 3 типа (hPIV-3), известный своей способностью вызывать бронхиолит и пневмонию.

Результаты оказались впечатляющими: всего через час после контакта с новой поверхностью около 94% вирусных частиц были либо полностью разрушены, либо повреждены настолько, что утратили способность к размножению и заражению. Это открывает новые горизонты в борьбе с распространением болезней.

Доступность и перспективы

Ведущий автор исследования, аспирант Самсон Мах, подчеркнул, что выбор пал на недорогой и гибкий пластик не случайно. Это позволит легко наладить его промышленное производство и сделать технологию доступной.По его словам, в ближайшем будущем такой пленкой можно будет покрывать “экраны телефонов, клавиатуры и больничные столы”, обеспечивая уничтожение вирусов без применения агрессивных дезинфицирующих средств. Это значительно упростит поддержание гигиены.

Соавтор исследования, профессор Елена Иванова, добавила, что их команда уже выразила готовность к сотрудничеству с компаниями. Цель — масштабировать эту уникальную технологию и внедрить ее в повседневную жизнь.

Ключевые открытия в геометрии

Одним из важнейших открытий в ходе работы стало понимание роли геометрии поверхности. Оказалось, что для эффективного разрушения вирусов критически важна не столько высота наностолбиков, сколько расстояние между ними.Наиболее мощный противовирусный эффект продемонстрировали структуры с промежутком около 60 нанометров. При увеличении расстояния до 100 нанометров активность пленки снижалась, а при 200 нанометрах противовирусное действие практически полностью исчезало.

Теперь ученые планируют расширить свои исследования, проверив эффективность пленки против более мелких и безоболочечных вирусов. Также предстоит выяснить, как материал будет работать на изогнутых поверхностях, что откроет новые возможности для его применения.