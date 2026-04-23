Тайна Красной планеты: на Марсе расширяется гигантская «тень»

Дата публикации: 23.04.2026
На Красной планете, в обширной области Утопия Планития, уже более пятидесяти лет наблюдается необъяснимое расширение колоссальной тёмной зоны. Хотя исследователи предполагают связь этого феномена с марсианскими ветрами и вулканическими отложениями, окончательного ответа на эту космическую головоломку пока не найдено.

На поверхности Марса уже более полувека наблюдается загадочное расширение гигантской тёмной области, и учёные до сих пор не могут дать этому явлению однозначного объяснения. Об этом интригующем феномене сообщил известный научно-популярный журнал Live Science.

Что это за тайна?

Речь идёт об участке, расположенном в обширном регионе Утопия Планития – это огромная равнина в северном полушарии Красной планеты. Впервые эту необычную область зафиксировали ещё в 1976 году зонды американской программы NASA «Викинг». Позднее новые снимки, включая данные от орбитального аппарата Mars Express Европейского космического агентства, убедительно подтвердили: тёмная зона продолжает неуклонно увеличиваться.

Насколько сильно она изменилась?

Эта марсианская «тень» представляет собой участок поверхности, покрытый вулканическим пеплом и породами, оставшимися после древних извержений. По оценкам исследователей, её южная граница сместилась как минимум на 320 километров. Это впечатляющее изменение может свидетельствовать о том, что зона расширяется примерно на 6,5 километра ежегодно.

Утопия Планития является одной из самых больших и плоских равнин на Марсе. Самый маленький белый прямоугольник на снимках примерно показывает, где находится её тёмная «тень». Фото: Берлинский университет имени Гумбольдта

Почему это происходит?

Одна из ведущих версий связывает это явление с мощными марсианскими ветрами. Исследователи предполагают, что воздушные потоки либо активно разносят вулканический пепел по поверхности, либо, наоборот, сдувают более светлую пыль, которая ранее скрывала тёмный слой. Однако подтвердить какую-либо из этих гипотез с полной уверенностью пока не удалось.

Почему Утопия Планития так важна?

Регион Утопия Планития давно находится в центре пристального внимания учёных и исследователей. В разные годы здесь успешно работали миссия «Викинг-2» и китайский марсоход «Чжужун», которые тщательно изучали геологию района и искали возможные следы древних океанов. Кроме того, специалисты полагают, что под этой обширной территорией могут скрываться значительные запасы водяного льда. Это делает регион чрезвычайно важным для планирования будущих пилотируемых и автоматических миссий на Марс, а также для продолжения поисков потенциальных признаков жизни.

