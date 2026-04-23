Сверхмощный экзафлопсный суперкомпьютер Frontier выполняет квинтиллион операций в секунду, чтобы взять под контроль самые непредсказуемые явления.

Американские исследователи столкнулись с одной из сложнейших задач вычислительной физики: магнитогидродинамической турбулентностью в плазме. Для её решения был задействован Frontier, один из мощнейших экзафлопсных суперкомпьютеров мира.

Плазма представляет собой ионизированный газ, частицы которого несут электрический заряд и чутко реагируют на магнитные поля. Магнитогидродинамическая, или МГД-турбулентность, описывает хаотичное движение этой среды под воздействием магнитного поля.

От неё зависят такие грандиозные явления, как солнечные вспышки, взрывы сверхновых звёзд и поведение плазмы в термоядерных установках. Однако точный расчёт этих процессов всегда был крайне сложен.

Над этим амбициозным проектом работала команда из Ок-Риджской национальной лаборатории при Министерстве энергетики США. Для расчётов исследователи использовали не только Frontier, но и передовые модели искусственного интеллекта.

Авторы уверены, что новая схема значительно улучшит моделирование плазмы и уточнит расчёты сверхновых. В перспективе это поможет в разработке более эффективных термоядерных реакторов.

Главная трудность заключается в том, что турбулентная плазма проявляет себя сразу на нескольких масштабах. Внутри потока одновременно возникают крупные структуры, мелкие вихри, быстрые локальные колебания и резкие перепады параметров.

Все эти элементы постоянно взаимодействуют друг с другом, поэтому даже незначительная потеря деталей быстро искажает всю картину. Из-за этого физикам трудно создать модель, которая была бы одновременно вычислительно посильной и сохраняла бы важные свойства реального процесса.

Обычные методы часто прибегают к упрощениям, например, подход Reynolds-Averaged Navier-Stokes усредняет поведение потока. Это сглаживает мелкие структуры, что для ряда инженерных задач вполне достаточно.

Однако при работе с плазмой такой компромисс устраняет часть важной физики. Модель передаёт общее развитие системы, но хуже описывает вихри, быстрые флуктуации и мелкомасштабные потоки, которые сильно влияют на поведение плазмы.

Команда разделила задачу на два ключевых этапа. Сначала нейронный оператор, учитывая физические уравнения, обучался описывать общее развитие плазмы во времени.

Такой тип модели не просто ищет статистические совпадения в данных, а строит прогноз, опираясь на законы, которым подчиняется система. Затем диффузионная модель восстанавливала более мелкие структуры, обычно теряющиеся при упрощении.

К ним относятся небольшие вихри, локальные потоки и быстрые колебания. Таким образом, первая модель задавала общий ход процесса, а вторая возвращала утраченные детали.

Для обучения этой сложной связки потребовались колоссальные вычислительные ресурсы. Суперкомпьютер Frontier использовался для генерации высокоточных наборов данных, на которых затем обучали обе модели.

Иными словами, Frontier сначала создавал детальные численные симуляции плазмы. Уже потом эти результаты служили основой для обучения искусственного интеллекта.

Именно этот этап позволил исследователям достичь уровня детализации, который ранее считался почти недостижимым. По словам команды, итоговая система способна строить очень подробные прогнозы турбулентности за считанные секунды.

Она сокращает ошибку более чем вдвое по сравнению с предыдущими методами. Авторы особо подчёркивают, что модель не просто ускоряет расчёты, а стремится достоверно воспроизводить физику процесса.

Она сохраняет связь с уравнениями и одновременно возвращает сложность плазмы, которую старые подходы обычно сглаживали. Практическая ценность работы выходит далеко за пределы одной вычислительной задачи.

Более точные модели необходимы астрофизикам для расчётов сверхновых и других экстремальных процессов. В них плазма и магнитные поля определяют развитие событий.

Тот же подход может помочь и в задачах термоядерного синтеза, где турбулентность напрямую влияет на устойчивость плазмы и на потери энергии в реакторе. Следующий этап включает более сложные системы.

Это полные трёхмерные симуляции плазмы, более сложные астрофизические среды и новые расчёты для термоядерных установок. Если этот подход выдержит масштабирование, Frontier и подобные ему машины смогут заметно ускорить не только вычисления, но и поиск новых физических моделей.