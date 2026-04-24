Управление по науке и технологиям Белого дома выступило с серьезными обвинениями в адрес Китая, заявив о хищениях американских технологий искусственного интеллекта в "промышленных масштабах". Этот громкий меморандум был обнародован всего за несколько дней до запланированной встречи между Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, как сообщает FoxBusiness.

Громкое заявление директора Управления

Директор Управления Майкл Крациос недвусмысленно заявил: «У США есть доказательства того, что иностранные организации, в основном в Китае, проводят масштабные кампании по кражам американского ИИ . Мы примем меры для защиты американских инноваций».

Особенности украденных технологий

В меморандуме подчеркивается, что модели, созданные на базе заимствованных технологий, не способны полностью воспроизвести эффективность оригинальных разработок. Тем не менее, они могут достигать определенных контрольных показателей с минимальными затратами, а также лишаться важных протоколов безопасности и ограничивающих механизмов.

Предстоящие переговоры на высшем уровне

Важные переговоры между США и Китаем на высшем уровне назначены на 14 мая, хотя изначально планировались еще в марте. Ожидается, что в ходе этой встречи стороны затронут острый конфликт на Ближнем Востоке и ключевые вопросы, касающиеся технологий.

Конкретный случай обвинений

В феврале этого года компания Anthropic, известная как разработчик нейросети Claude, выдвинула серьезные обвинения. Она заявила, что китайские разработчики DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax создали целых 24 тысячи аккаунтов, чтобы неправомерно использовать результаты работы Claude в своих собственных моделях.