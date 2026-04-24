Белый дом бьет тревогу: Китай похищает американские ИИ-технологии в промышленных масштабах

Техно
Дата публикации: 24.04.2026
Управление по науке и технологиям Белого дома выступило с громким заявлением, обвинив Китай в масштабных хищениях американских разработок в сфере искусственного интеллекта. Этот меморандум появился незадолго до важной встречи лидеров двух стран.

Управление по науке и технологиям Белого дома выступило с серьезными обвинениями в адрес Китая, заявив о хищениях американских технологий искусственного интеллекта в "промышленных масштабах". Этот громкий меморандум был обнародован всего за несколько дней до запланированной встречи между Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, как сообщает FoxBusiness.

Громкое заявление директора Управления

Директор Управления Майкл Крациос недвусмысленно заявил: «У США есть доказательства того, что иностранные организации, в основном в Китае, проводят масштабные кампании по кражам американского ИИ . Мы примем меры для защиты американских инноваций».

Особенности украденных технологий

В меморандуме подчеркивается, что модели, созданные на базе заимствованных технологий, не способны полностью воспроизвести эффективность оригинальных разработок. Тем не менее, они могут достигать определенных контрольных показателей с минимальными затратами, а также лишаться важных протоколов безопасности и ограничивающих механизмов.

Предстоящие переговоры на высшем уровне

Важные переговоры между США и Китаем на высшем уровне назначены на 14 мая, хотя изначально планировались еще в марте. Ожидается, что в ходе этой встречи стороны затронут острый конфликт на Ближнем Востоке и ключевые вопросы, касающиеся технологий.

Конкретный случай обвинений

В феврале этого года компания Anthropic, известная как разработчик нейросети Claude, выдвинула серьезные обвинения. Она заявила, что китайские разработчики DeepSeek, Moonshot AI и MiniMax создали целых 24 тысячи аккаунтов, чтобы неправомерно использовать результаты работы Claude в своих собственных моделях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

