Первая половина 1960-х годов приучила советских граждан, что новости о космических стартах всегда полны радости и торжества. Но в апреле 1967-го они впервые услышали нечто иное.

«Корабль снижался с большой скоростью»

Из сообщения ТАСС: «При открытии основного купола парашюта на семикилометровой высоте, по предварительным данным, в результате скручивания строп парашюта космический корабль снижался с большой скоростью, что явилось причиной гибели В. М. Комарова.

Безвременная гибель выдающегося космонавта инженера-испытателя космических кораблей Владимира Михайловича Комарова является тяжёлой утратой для всего советского народа».

Советский Союз погрузился в траур. Вместо ставшей уже привычной встречи героя на Красной площади прошли похороны. Владимир Комаров стал первым покорителем космоса, который погиб непосредственно во время полета.

Официальные сообщения гласили, что программа испытательного полета «Союза-1», который пилотировал Комаров, была выполнена полностью. В действительности ситуация была иной.

Гонка за Луной

Корабль, который изначально был частью советской пилотируемой лунной программы, давался трудно. В беспилотных запусках фиксировалась целая россыпь отказов систем. Но доводить «Союз» до ума было некогда — отставание от американцев становилось всё более очевидным.

В апреле 1967 года в СССР планировали резкий скачок — вслед за «Союзом-1» должен был стартовать «Союз-2» с экипажем из трех человек. После этого корабли ждала стыковка, и два космонавта из «Союза-2» в скафандрах через открытый космос должны были перейти в «Союз-1». Всё это являлось частью отработки элементов советской «лунной миссии».

Владимиру Комарову было 40 лет, и он, в отличие от большинства коллег по отряду космонавтов, имел не только опыт военного летчика, но и инженерное образование. Причем Комарова как инженера конструктор Сергей Королев оценил настолько, что предлагал перейти на работу в свое КБ.

«Процентов на девяносто полет будет неудачным»

Комаров был командиром «Восхода-1» — первого в мире космического корабля с экипажем из трех человек. Тот полет был тоже чрезвычайно рискованным, но завершился успешно.

Но с «Союзом» всё было гораздо сложнее. Незадолго до старта, общаясь с приятелем, Комаров спокойно сказал: «Процентов на девяносто полет будет неудачным».

Однако он был профессионалом высочайшего класса и прекрасно понимал — полет так или иначе состоится. И любому другому космонавту, не имеющему инженерных знаний в том объеме, который был у него, будет гораздо сложнее.

«Союз-1» успешно стартовал с Байконура ночью 23 апреля 1967 года. Но на орбите почти сразу начались большие проблемы. Не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей, корабль стал испытывать дефицит электроэнергии. Все попытки раскрыть ее к успеху не привели.

Большие проблемы

Было предложение, несмотря ни на что, запустить «Союз-2», в экипаж которого входили Валерий Быковский, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Корабли должны были состыковаться, после чего Елисеев и Хрунов, выйдя в открытый космос, могли раскрыть злосчастную панель вручную.

После долгих споров решили, что такая попытка в сложившихся условиях будет совсем уж авантюрной. Полет «Союза-1» решили прекращать.

Когда Комарову отдали команду на подготовку к спуску с орбиты, выяснилось, что отказали датчики ионной ориентации. Оставался только один шанс: сориентировать корабль вручную, соразмеряя пространственное положение «Союза» с Землей. Задача была очень сложной, но космонавт справился и с этим.

Выжить было невозможно

А вот на то, что случилось на заключительном этапе полета, Владимир Комаров повлиять уже не мог никак. Вытяжной парашют на высоте 7 км (при скорости около 220 м/с) не смог вытянуть из лотка основной парашют; при этом успешно вышедший на высоте 1,5 км запасной парашют не наполнился, так как его стропы обмотались вокруг неотстреленного вытяжного парашюта основной системы.

В результате спускаемый аппарат ударился о землю на скорости, которая исключала выживание космонавта. После этого на месте падения начался сильнейший пожар, фактически уничтоживший то, что осталось от «Союза-1».

Точную причину проблем с парашютной системой так и не установили. Предполагалось, что лоток, в котором размещался основной парашют, мог быть деформирован из-за перепада давлений. По другой версии, парашют мог залипнуть из-за нарушений технологии и спешки при подготовке полета.

Гибель Владимира Комарова стала отрезвляющим фактором для тех, кому могло показаться, что покорение космоса будет вечным праздником. Трагедия «Союза-1» показала, какова истинная цена пути человечества во Вселенную.

На фото: Торжественная встреча экипажа космического корабля «Восход-1» (В. Комаров, Б. Егоров, К. Феоктистов). Командир корабля Владимир Комаров (в центре) докладывает Председателю Президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну о завершении полета. Справа Борис Егоров. Аэропорт Внуково