Ученые совершили поразительное открытие: драгоценные металлы, такие как золото и рутений, активно просачиваются из самого сердца нашей планеты на поверхность. Гавайские вулканы играют ключевую роль в этом процессе, вынося эти богатства с невероятной глубины в 3000 километров.

В глубинах нашей планеты, прямо в её сердцевине, разворачиваются удивительные процессы, которые прежде казались немыслимыми. Ядро Земли, как сообщает Earth.com, начало активно делиться своими золотыми сокровищами. Ученые подчеркивают, что под мощной земной корой и раскалёнными слоями мантии таился огромный резервуар золота и рутения, который, как считалось, был навсегда заперт на глубине около 3000 километров. Однако последние исследования убедительно доказывают, что эти ценные металлы уже устремляются к поверхности.

"Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально нашли золото! Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, просачивается в мантию Земли сверху", – поделился доктор Нильс Месслинг из Геттингенского университета.

Признаки этой "золотой утечки" были обнаружены исследователями в гавайской лаве. Согласно полученным сведениям, именно благодаря вулканическим извержениям металлы, которые миллиарды лет пребывали в полной изоляции, теперь достигают верхних слоев нашей планеты.

Профессор Матиас Вильболд поясняет, что расплавленные породы активно транспортируют эти ценные элементы к поверхности, способствуя формированию целых океанических островов. "Наши результаты не только показывают, что ядро Земли не так изолировано, как ранее считалось. Теперь мы также можем доказать, что огромные объемы перегретого материала мантии, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы, происходят на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли", – подчеркнул он.

Специалисты считают, что перемещение этих металлов происходит крайне медленно по человеческим меркам. Тем не менее, за миллионы лет оно способно переместить колоссальные объемы золота. В публикации отмечается, что некоторые металлы, активно применяемые сегодня в смартфонах и медицинском оборудовании, вполне могли когда-то составлять часть раскаленного ядра Земли.

Несмотря на всю сенсационность этого открытия, ученые призывают не спешить к вулканам с вёдрами. Текущий объем металлического потока слишком незначителен, чтобы вызвать новую "золотую лихорадку". Это явление представляет собой скорее уникальный геологический процесс, который помогает глубже понять, как формировалась наша планета более 4,5 миллиарда лет назад.