Исследование показало, что стоит за созданием трех загадочных газовых облаков, которые питают сверхмассивную черную дыру Стрелец A* в центре Мленчого Пути. Оказалось, что это массивная двойная звезда, которая находится рядом с черной дырой, пишет Фокус.

В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, масса которой примерно в 4 миллиона раз больше массы Солнца. Она окружена звездами, межзвездным газом и пылью, которые движутся под экстремальные гравитации черной дыры.

За последние 14 лет астрономы обнаружили три компактных газовых облака, получивших названия G1, G2 и G2t, которые являются важными подсказками для понимания того, как черная дыра питается газом. Но точное происхождение и физические процессы, которые формируют эти облака, оставались неясными.

Ранее астрономы выяснили, что газовые облака имеют массу эквивалентную примерно нескольким масса Земли, состоят из водорода и гелия, а также вращаются по вытянутой орбите вокруг черной дыры.

Расчеты показали, что падение одного такого облака в черную дыру каждые десять лет может обеспечить достаточно материала для поддержания текущей активности Стрелец A*. Поэтому понимание того, как формируются эти газовые облака является ключом к объяснению того, как именно питается черная дыра.

Ранее астрономы предполагали, что источником этих загадочных облаков могут быть звездные ветры от массивных звезд, взрывы звезд, а также гравитационное влияние черной дыры на межзвездный газ.

Новое наблюдение за центром нашей галактики показало, что все три газовых облака имеют общее происхождение. Оказалось, что структуры создала массивная двойная звезду IRS 16SW, которая вращается вокруг сверхмассивной черной дыры. Моделирование местных условий подтверждает наблюдения.

Астрономы выяснили, что газовые облака могут образовываться в местах столкновения звездных ветров двух звезд с окружающей средой, создавая ударную волну между двумя звездами. Там газ накапливается и сжимается, и в конечном итоге отделяется, превращаясь в газовые облака, какие наблюдают ученые.

Результаты исследования позволяют предположить, что звездные ветры от массивных звезд в центре Млечного Пути могут непрерывно поставлять вещество для питания черной дыры.