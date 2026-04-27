Индонезийский архипелаг Раджа Ампат, насчитывающий более 1500 островов, по праву заслужил прозвище "последнего рая на Земле". Это место поражает своим невероятным биоразнообразием, ведь здесь обитают виды, которых не встретишь больше нигде на планете.

Регион признан одним из самых богатых морских местообитаний, где процветают тысячи уникальных видов рыб, моллюсков и кораллов. Его удаленность от активной человеческой деятельности позволяет дикой природе сохранять свою первозданность и буйство жизни.

Ученые отмечают, что Раджа Ампат находится в "коралловом треугольнике" западной части Тихого океана. Рифы этого архипелага считаются одними из самых здоровых в мире, обеспечивая жизненно важную среду для бесчисленного множества морских существ.

Уникальные природные условия региона способствуют тому, что многие его обитатели являются эндемиками. Эти виды, по сути, не встречаются больше нигде на нашей планете.

Удивительные морские обитатели

В 2020 году на архипелаге было сделано поразительное открытие: зафиксирована акула-бегунья. Это удивительное создание передвигается по морскому дну, используя свои грудные и тазовые плавники.

Этот вид получил название леопардовой акулы-эполетки (Hemiscyllium freycineti) и был официально признан новым для науки.

Исследования подтверждают, что Раджа Ампат — одно из немногих мест, где можно встретить хохлатую акулу-воббегонг. Эти необычные хищники обладают весьма своеобразной внешностью.

Они напоминают плоскую, будто раздавленную картофелину, и имеют характерные бахромчатые края.

Раджа Ампат также выделяется самой высокой долей меланизма среди черных рифовых мант, таких как Mobula birostris и Mobula alfredi. Меланизм — это форма гиперпигментации, которая придает животным равномерную и очень темную окраску.

Этих величественных созданий можно смело назвать "готическими мантами" за их эффектный черный вид.

Тайны суши: новые открытия

Интересно, что удивительное биоразнообразие архипелага не ограничивается лишь подводным миром. Недавно группа ученых совершила экспедицию на вершину горы Нок.

Эта гора расположена на острове Ваигео, крупнейшем из основных островов Раджа Ампата, и целью экспедиции был поиск давно утраченного вида орхидей.

В ходе исследований команде удалось не только заново обнаружить искомый вид, но и сделать еще одно потрясающее открытие. Они нашли ранее неизвестную ярко-красную орхидею, которую назвали Dendrobium lancilabium.