По сообщениям китайских медиа, в Поднебесной стартовали испытания уникального прототипа атомного реактора, способного перемещаться на стандартном грузовике. Создатели называют его мировым рекордсменом: это первый в мире мобильный ядерный энергоблок мощностью 10 МВт. После нескольких лет разработки команда активно ищет оптимальные области для его практического использования.

Мощности этого реактора вполне хватит для бесперебойного электроснабжения среднего центра обработки данных, работающего с искусственным интеллектом. Устройство поражает своей компактностью, демонстрирует высочайший уровень безопасности и способно функционировать десятилетиями без необходимости замены топлива.

Эту уникальную разработку по праву можно окрестить «атомным пауэрбанком», ведь модуль способен обеспечить как резервной, так и основной энергией даже самые требовательные объекты в любой удалённой точке. Создатели уверены, что их новая установка представляет собой прорывное поколение мобильных атомных реакторов, значительно превосходящее все предыдущие аналоги.

Спектр применения этого реактора поистине впечатляет своей широтой. Он способен обеспечивать энергией самые отдалённые регионы и острова, выступать в роли аварийного источника питания в экстремальных ситуациях, приводить в движение морские суда, питать космические платформы и поддерживать ресурсоёмкие вычисления искусственного интеллекта.

Применение для ИИ-вычислений в Китае, стране с развитой сетью стационарных электромагистралей, вызывает определённые вопросы, но кто знает, какие задачи могут возникнуть. Параллельно с этим, автомобильные атомные реакторы активно разрабатываются и в США.

Впрочем, американцы с самого начала открыто заявляли о военном интересе к подобным системам. Ведь микроволновое и лазерное вооружение абсолютно немыслимо без мобильных и невероятно мощных источников энергии. Нет сомнений, что китайские учёные прекрасно осведомлены об этих интересах и также активно сотрудничают с военными структурами.