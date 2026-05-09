Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

400 лет под водой: найден идеально сохранившийся корабль 0 262

Техно
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сокровища затонувшего корабля

Французские ученые с помощью роботов исследуют торговое судно, пролежавшее на дне Средиземного моря более четырех веков. Корабль обнаружили на глубине свыше 2,4 километра.

Ученые исследуют затонувшее у юго-восточного побережья Франции торговое судно, возраст которого составляет не менее 400 лет. Корабль лежит на глубине более 2,4 километра, что делает его самым глубоководным из известных затонувших судов в территориальных водах страны, пишет Smithsonian magazine.

Корабль, названный исследователями Camarat 4, был загружен пушками, котлами и сотнями керамических изделий – тарелок и кувшинов – которые до сих пор можно увидеть на морском дне. Ученые проводят обследование места затопления с помощью подводного робота и осторожно поднимают небольшую часть артефактов.

Спуск на дно дистанционно управляемого робота – единственного во Франции, способного работать на такой большой глубине – занял час. В течение следующих часов его камеры делали восемь снимков в секунду, создав 66 974 изображения, которые затем были объединены для воссоздания 3D-модели обломков. Прозрачная вода позволила исследователям обнаружить шесть пушек, два котла и якорь. Груз средневековых торговцев состоял преимущественно из керамики, украшенной сложными орнаментами. На некоторых изделиях были буквы IHS – первые три буквы имени Иисуса Христа на греческом или латинском языке.

Ученые дистанционно управляли манипуляторами робота, чтобы осторожно захватывать артефакты и переправлять их на поверхность. Исследователям удалось успешно поднять три кувшина и тарелку. Один из этих кувшинов оказался округлой посудой, украшенной темно-синими линиями и желтыми геометрическими узорами.

"Это настоящая капсула времени. Такое ощущение, будто на этом корабле время остановилось", – делится главная археолог экспедиции Марин Садания.

Благодаря глубине судно уцелело от всех видов разрушения, а также от разграбления. В то же время к обломкам корабля попал современный мусор – в частности, пивные банки, пластиковые бутылки, рыболовные сети и контейнеры из-под йогурта.

Точное местонахождение корабля пока остается в тайне. Ученые называют судно уникальным для исследований.

Исследователи называют находку настоящей «капсулой времени». Благодаря огромной глубине корабль практически не пострадал от разграбления и разрушений, сохранив уникальные артефакты эпохи Средневековья, пишет bb.lv. Теперь ученые надеются узнать больше о торговых маршрутах и жизни моряков того времени.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Южной Корее человекоподобного робота посвятили в монахи
Иконка видео
Изображение к статье: На краю космоса «зависла» древняя галактика: она не вращается
Изображение к статье: Европа тестирует многоразовый космический корабль Space Rider, который будет садиться почти как самолет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты
Изображение к статье: Алла Пугачева.
Люблю!
Изображение к статье: Как быстро смягчить мясо для шашлыка
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как протереть листья комнатных растений от пыли для блестящего вида
Дом и сад
Изображение к статье: Быстрый творожный крем на завтрак
Еда и рецепты
Изображение к статье: Катерина Шпица показала первые фото новорожденного сына и раскрыла его имя
Люблю!
Изображение к статье: Надоели магазинные пельмени? Добавьте это в воду, и вы получите новое блюдо
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео